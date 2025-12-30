Conheça os 22 times estreantes na Copinha de 2026

A Copinha abre a temporada do futebol de base brasileiro, iniciando já no dia 2 de janeiro de 2026. Vitrine para muitos jovens talentos do país, a competição contará com 22 times estreantes entre os 128 que disputam a taça.

Espalhados em 30 cidades-sede e com todos os 225 jogos sendo transmitidos, o Brasil poderá acompanhar de perto as promessas do futebol nacional e os novos expoentes da modalidade.

São Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

Conheça os times estreantes na Copinha

Entre os estreantes, nove deles são de estados do sudeste, cinco do nordeste e no norte, dois do centro-oeste e apenas um do sul. Dos sudestinos, sete são de São Paulo, e três serão sede pela primeira vez - Araçatuba, Cosmopolitano e Meia Noite.

O estádio Thelmo de Almeida, em Cosmópolis, passou inclusive por uma série de reformas, que começaram em 2024. Algumas das melhorias promovidas foram no acesso dos pedestres ao local, replantio da grama e construção de alambrado para divisão das torcidas, aumento da arquibancada, camarotes e cabine de imprensa.

O Adhemar de Barros (Adhermarzão), em Araçatuba, passou por processo semelhante, com revitalização e manuntenção das arquibancadas e do vestiário visitante. O mesmo ocorreu com o Estádio Galileu de Andrade Lopes (do Meia Noite), que se preparou para receber a competição.

Veja os times estreantes:

Sudeste

São Paulo: Araçatuba, Centro Olímpico, Cosmopolitano, Itaquá, I9, Meia Noite e Real Soccer Maricá-RJ Athletic-MG

Sul

Real-RS

Nordeste

São Luis-MA

Quixadá-CE

Maruinense-SE

QFC-RN

Esporte de Patos-PB

Norte

União Cacoalense-RO

Independente-AP

Esportiva Real-RR

Batalhão-TO

Águia de Marabá-PA

Centro-Oeste

Naviraiense-MS

Guanabara City-GO

