Philippe Coutinho pede rescisão de contrato e surpreende diretoria do Vasco

Philippe Coutinho pediu à diretoria do Vasco a rescisão de seu contrato. De acordo com o "ge", o comunicado já foi feito pelo estafe do jogador diretamente ao presidente do clube, Pedrinho. A informação inicialmente foi publicada pelo perfil "Atenção, Vascaínos" na rede social "X", no fim da noite de terça-feira (17).

Coutinho tem contrato com o Vasco até o meio do ano. O clube teria interesse em renovar com ele e já tinha até aberto conversa com o estafe do atleta. Por isso, a decisão pegou de surpresa os dirigentes do clube. O meia inclusive já teria entrado em contato com Fernando Diniz para comunicar seu desejo de sair do time cruzmaltino, segundo o "ge". O Vasco ainda não se pronunciou oficialmente.

No último sábado, Coutinho foi vaiado pela torcida vascaína. O time perdia para o Volta Redonda por 1 a 0, pelas quartas de final do Carioca. Na descida para o intervalo, os vascaínos em São Januário protestaram contra o meia. Ele foi substituído no intervalo e não voltou para o banco de reservas, não acompanhando o empate e nem a classificação da sua equipe, nos pênaltis.



Na coletiva após a classificação para a semifinal do Carioca, Diniz afirmou que não percebeu a ausência do jogador na etapa final. O treinador aproveitou para falar da relação com o cria de São Januário.

- A minha relação com o Coutinho é mais próxima que vocês imaginam. É muito boa, ótima - disse o treinador após a partida.

Coutinho teve 2025 com maior número de jogos na temporada em toda sua carreira

Cria de São Januário, Coutinho retornou ao clube em julho de 2024 cercado de expectativa e apoio. Nos primeiros seis meses após a volta, disputou 18 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. O desempenho, embora regular em minutos, foi intercalado por jogos de menor influência ofensiva, sobretudo na criação de chances e na definição das jogadas.

Philippe Coutinho atravessa momento de pressão no Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em 2025, com a realização de pré-temporada completa, o meia ampliou sua participação. Foram 56 jogos, 11 gols e cinco assistências — o maior número de partidas em uma única temporada na carreira. O jogador esteve presente na campanha que assegurou a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro e também na trajetória até a final da Copa do Brasil. Na decisão, no Maracanã, o time foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1. Ao longo do ano, a atuação de maior destaque ocorreu na vitória por 6 a 0 sobre o Santos, quando marcou dois gols.

A temporada também marcou uma sequência física estável, após períodos de lesões em passagens por Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa. Ainda assim, parte da torcida passou a cobrar maior participação em jogos decisivos.

Em 2026, a derrota para o Bahia marcou um ponto de ruptura na relação com a torcida. Vaiado ao ser substituído, Coutinho voltou a ser alvo de críticas neste sábado, tanto pela atuação quanto pela ausência no banco durante o segundo tempo. Além do cenário externo, o camisa 10 começa a observar pelo retrovisor a ascensão de Johan Rojas, que tem recebido oportunidades e acumulado boas atuações quando acionado, ampliando a disputa por espaço no setor ofensivo.

