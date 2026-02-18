menu hamburguer
São Paulo

Coritiba x São Paulo tem alteração na data; entenda as mudanças

Mudança foi oficializada na CBF

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/02/2026
13:04
Tricolor encara o Coritiba na próxima rodada (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)
Tricolor encara o Coritiba na próxima rodada (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)
O jogo entre Coritiba e São Paulo, que acontece pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu uma alteração na data e horário.

Válido pela quarta rodada do Brasileirão, o confronto acontecerá no dia 25 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília). Antes, estava previsto para o dia 26, às 20h. A antecipação foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol.

O jogo acontece no Couto Pereira. A mudança, por sua vez, é pensando na fase decisiva do Campeonato Paranaense. O jogo de ida da final será no sábado, dia 28. O Coxa, por sua vez, é um dos semifinalistas. Ou seja, a mudança de data é uma garantia que os atletas tenham tempo hábil para recuperação, algo que tem um prazo mínimo obrigatório.

O Tricolor, por sua vez, joga no dia 21, neste sábado. O jogo vale pelas quartas de final do Paulistão e acontece contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O Coritiba também joga no mesmo dia, pela semi do respectivo estadual. A equipe enfrenta o Ponta Grossa, pelo duelo de volta. Na ida, empatou por 2 a 2.

São Paulo tem decisão do Paulista no final de semana (Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Situação dos times no Brasileirão

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está em segundo lugar, com sete pontos somados. É a mesma pontuação que o líder - o Palmeiras. Porém, o saldo de gols funcionou como critério. O Coritiba está na nona, com quatro pontos.

