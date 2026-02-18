Coritiba x São Paulo tem alteração na data; entenda as mudanças
Mudança foi oficializada na CBF
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo entre Coritiba e São Paulo, que acontece pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu uma alteração na data e horário.
Calleri alcança maior sequência de gols desde 2016 no São Paulo
São Paulo
Ex-São Paulo brilha em noite de atropelo na Champions League
Futebol Internacional
Pivôs de escândalos dos camarotes passarão por audiência no São Paulo
São Paulo
Válido pela quarta rodada do Brasileirão, o confronto acontecerá no dia 25 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília). Antes, estava previsto para o dia 26, às 20h. A antecipação foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol.
O jogo acontece no Couto Pereira. A mudança, por sua vez, é pensando na fase decisiva do Campeonato Paranaense. O jogo de ida da final será no sábado, dia 28. O Coxa, por sua vez, é um dos semifinalistas. Ou seja, a mudança de data é uma garantia que os atletas tenham tempo hábil para recuperação, algo que tem um prazo mínimo obrigatório.
O Tricolor, por sua vez, joga no dia 21, neste sábado. O jogo vale pelas quartas de final do Paulistão e acontece contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O Coritiba também joga no mesmo dia, pela semi do respectivo estadual. A equipe enfrenta o Ponta Grossa, pelo duelo de volta. Na ida, empatou por 2 a 2.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Situação dos times no Brasileirão
Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo está em segundo lugar, com sete pontos somados. É a mesma pontuação que o líder - o Palmeiras. Porém, o saldo de gols funcionou como critério. O Coritiba está na nona, com quatro pontos.
+ Aposte nos jogos do São Paulo pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias