Neymar, Vini Jr, Endrick: veja craques que já jogaram a Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, consolidou-se como o principal torneio de base do Brasil e uma das etapas mais relevantes no processo de formação de atletas que chegam ao futebol profissional. Disputada anualmente desde 1969, a competição abriu espaço para diversos craques que se destacaram posteriormente no país. A seguir, o Lance! te mostra diversos astros que atuaram na Copinha nos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição. O mais recente deles foi Endrick, melhor jogador da edição de 2022, quando defendeu o Palmeiras. O atacante teve participação direta na campanha que terminou com o primeiro título do Verdão na competição.

Craque do Real Madrid, Vini Jr integrou o elenco do Flamengo na Copinha de 2017, em um momento em que já era tratado internamente como uma das principais promessas do clube. O torneio marcou a reta final de sua passagem pelas categorias de base antes da integração definitiva ao elenco profissional. Aos 16 anos, o atacante estreou no torneio em 4 de janeiro, entrando no segundo tempo da partida contra o Central de Caruaru, pela fase de grupos, e marcou dois gols em 14 minutos na vitória por 5 a 0. Além da estreia, marcou contra o São Caetano e nas oitavas de final contra o Cruzeiro.

continua após a publicidade

Neymar iniciou sua trajetória na Copinha em 2008, aos 15 anos, defendendo o Santos. Naquele ano, entrou no segundo tempo da partida contra o Barra do Garças, pela fase de grupos, substituindo Paulo Henrique Ganso. Na estreia, deu duas assistências na vitória por 5 a 1. O Santos avançou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Internacional nos pênaltis. Depois, em 2009, o Peixe passou pela fase de grupos diante de América-SP, União-MT e Cene-MS, com gol de Neymar na estreia contra o Cene. Na segunda fase, marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre o Guarani, mas a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Cruzeiro.

Gabriel Jesus construiu parte relevante de sua trajetória na Copinha de 2015, pelo Palmeiras. O atacante foi peça importante na memorável campanha que encerrou na eliminação para o Botafogo-SP, na semifinal. No ano seguinte, o jogador foi o destaque no título do Campeonato Brasileiro e foi transferido para o Manchester City.

continua após a publicidade

São Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

▶️Final da Copinha: São Paulo faz 3 a 2 no Corinthians e é campeão

Fred disputou a Copa São Paulo no ano de 2003, pelo América Mineiro. A campanha na competição marcou o início da ascensão do atacante no futebol profissional, especialmente por ter marcado o gol mais rápido da histórica da Copinha: aos 19 anos, o jogador balançou as redes na vitória sobre o Vila Nova-GO, pela terceira rodada da fase de grupos, após apenas 3,17 segundos de jogo. Fred deixou o América-MG e construiu carreira por clubes como Cruzeiro, Lyon e Fluminense, além de passagens pela seleção brasileira, tendo aquele episódio como ponto de partida de sua trajetória no futebol nacional e internacional.

A história da competição também inclui nomes que se tornaram referências em suas posições. Cafu disputou a Copinha pelo São Paulo no fim da década de 1980, em um período em que ainda buscava espaço no clube. O torneio fez parte de sua formação antes da consolidação como titular e da trajetória que o levou a conquistar títulos nacionais, internacionais e duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira.

Outros nomes que jogaram a Copinha