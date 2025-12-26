Fortaleza divulga lista de inscritos para a Copinha 2026
Estreia do Leão será no dia 4 de janeiro
O Fortaleza divulgou, na última quarta-feira (24), a lista de jogadores inscritos para a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha de 2026 terá início no dia 2 de janeiro (sexta-feira). A estreia do Tricolor será no dia 4 (domingo), contra o Centro Olímpico-SP.
O Leão inscreveu um grupo com 39 atletas, incluindo nomes do sub-17 e do sub-20. Há ainda dois jogadores nascidos em 2009. O elenco será comandado por Léo Porto.
União Mogi-SP e Confiança-PB também estão com o Tricolor no Grupo 23, sediado em Mogi das Cruzes. A estreia diante do Centro Olímpico-SP terá início às 13h (de Brasília).
— Estamos em reta final de preparação e neste ano tivemos a possibilidade de inscrever alguns atletas a mais que nos anos anteriores. Além de relacionar os atletas que já vinham se destacando no sub-20 conseguimos oportunizar alguns jogadores da sub-17 que irão participar da sua primeira Copinha. Sabemos das dificuldades da competição, que alguns atletas podem ser convocados para integrar o profissional, mas todo o grupo está preparado para representar o Fortaleza da melhor forma na Copa São Paulo - disse o técnico Léo Porto.
Confira a lista completa de inscritos do Fortaleza:
Goleiros:
Cássio - 2005
César - 2006
Kauã Souza - 2006
Ihuri - 2008
Laterais:
Rafael Vaz - 2006
João Vitor Rosa - 2005
Lenin - 2006
Dieguinho - 2008
Guilherme Moura - 2005
Arthur - 2006
João Leite - 2008
Zagueiros:
Kauã Rocha - 2007
Luan - 2005
João Lima - 2005
Guilherme Buscarioli - 2006
Guilherme Cristovam - 2006
João Lucas - 2009
Volantes:
Riveros - 2006
Bruninho - 2005
Paulo Souto - 2006
Reyes - 2006
Genilson - 2008
Vinicius Onibeni - 2008
Meias:
Lucas Emanoel - 2006
Peterson - 2006
Bruno Branco - 2005
Kauan Saturnino - 2007
Manaus - 2009
Felipe Meireles - 2008
Atacantes:
Carlos Miguel - 2005
Tomás Roco - 2005
Fellype - 2006
Caio Wesley - 2007
Juan Fidelis - 2007
Enzo Richard - 2008
André Ricardo - 2005
Fash - 2005
Hwaskar - 2006
Caio Lucas - 2008
