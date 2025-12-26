Fortaleza divulga lista de inscritos para a Copinha 2026

O Fortaleza divulgou, na última quarta-feira (24), a lista de jogadores inscritos para a 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha de 2026 terá início no dia 2 de janeiro (sexta-feira). A estreia do Tricolor será no dia 4 (domingo), contra o Centro Olímpico-SP.

O Leão inscreveu um grupo com 39 atletas, incluindo nomes do sub-17 e do sub-20. Há ainda dois jogadores nascidos em 2009. O elenco será comandado por Léo Porto.

União Mogi-SP e Confiança-PB também estão com o Tricolor no Grupo 23, sediado em Mogi das Cruzes. A estreia diante do Centro Olímpico-SP terá início às 13h (de Brasília).

O Fortaleza divulgou a lista de inscritos para a Copinha 2026 (Foto: Baggio Rodrigues)

— Estamos em reta final de preparação e neste ano tivemos a possibilidade de inscrever alguns atletas a mais que nos anos anteriores. Além de relacionar os atletas que já vinham se destacando no sub-20 conseguimos oportunizar alguns jogadores da sub-17 que irão participar da sua primeira Copinha. Sabemos das dificuldades da competição, que alguns atletas podem ser convocados para integrar o profissional, mas todo o grupo está preparado para representar o Fortaleza da melhor forma na Copa São Paulo - disse o técnico Léo Porto.

Confira a lista completa de inscritos do Fortaleza:

Goleiros:

Cássio - 2005

César - 2006

Kauã Souza - 2006

Ihuri - 2008

Laterais:

Rafael Vaz - 2006

João Vitor Rosa - 2005

Lenin - 2006

Dieguinho - 2008

Guilherme Moura - 2005

Arthur - 2006

João Leite - 2008

Zagueiros:

Kauã Rocha - 2007

Luan - 2005

João Lima - 2005

Guilherme Buscarioli - 2006

Guilherme Cristovam - 2006

João Lucas - 2009

Volantes:

Riveros - 2006

Bruninho - 2005

Paulo Souto - 2006

Reyes - 2006

Genilson - 2008

Vinicius Onibeni - 2008

Meias:

Lucas Emanoel - 2006

Peterson - 2006

Bruno Branco - 2005

Kauan Saturnino - 2007

Manaus - 2009

Felipe Meireles - 2008

Atacantes:

Carlos Miguel - 2005

Tomás Roco - 2005

Fellype - 2006

Caio Wesley - 2007

Juan Fidelis - 2007

Enzo Richard - 2008

André Ricardo - 2005

Fash - 2005

Hwaskar - 2006

Caio Lucas - 2008