Torcedores do Vasco mandam recado a Coutinho, que deve deixar o clube: 'Ninguém é maior'

Philippe Coutinho deve assinar uma rescisão contratual com o Vasco, deixando o clube carioca. O "Pequeno Mágico", como é chamado pela torcida Cruz-Maltina, voltou ao Brasil em julho de 2024, jogando 91 jogos, marcando 17 gols e distribuindo sete assistências. Confira com o Lance! o que os internautas estão dizendo sobre a saída do atleta.

continua após a publicidade

➡️Pressionado pela torcida, Coutinho é vaiado e vive momento de questionamentos no Vasco

Veja o que os torcedores do Vasco estão dizendo:

Philippe Coutinho em zona mista do Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Coutinho 'pegou os dirigentes de surpresa'

Texto de Pedro Cobalea

Coutinho tem contrato com o Vasco até o meio do ano. O clube teria interesse em renovar com ele e já tinha até aberto conversa com o estafe do atleta. Por isso, a decisão pegou de surpresa os dirigentes do clube. O meia inclusive já teria entrado em contato com Fernando Diniz para comunicar seu desejo de sair do time cruzmaltino, segundo o "ge". O Vasco ainda não se pronunciou oficialmente.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No último sábado, Coutinho foi vaiado pela torcida vascaína. O time perdia para o Volta Redonda por 1 a 0, pelas quartas de final do Carioca. Na descida para o intervalo, os vascaínos em São Januário protestaram contra o meia. Ele foi substituído no intervalo e não voltou para o banco de reservas, não acompanhando o empate e nem a classificação da sua equipe, nos pênaltis.



continua após a publicidade

Na coletiva após a classificação para a semifinal do Carioca, Diniz afirmou que não percebeu a ausência do jogador na etapa final. O treinador aproveitou para falar da relação com o cria de São Januário.

- A minha relação com o Coutinho é mais próxima que vocês imaginam. É muito boa, ótima - disse o treinador após a partida.