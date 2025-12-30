O Fluminense definiu sua lista de 40 pré-inscritos para a disputa da Copinha de 2026. Para buscar o hexacampeonato, o elenco conta com uma mistura de estreantes na e jogadores experientes, com passagens no profissional do clube e nas seleções de base.

Destes, seis já estrearam pelo time principal tricolor: Riquelme Felipe, Vagno, Julio Fidélis, Wallace Davi, Wesley Natã e Kelwin. Matheus Reis, embora esteja nos planos de Zubeldía, ainda não debutou em função de uma lesão recém-recuperada.

Na lista, há ainda outros nomes que já foram relacionados, mas não entraram em campo: caso dos goleiros Gustavo Félix e Murilo, do lateral Kaio Borges, do volante Breno, o meia Oliver e o atacante Keven Samuel.

O elenco conta também com jogadores campeões pelas seleções de base do Brasil e de outros países. O lateral-direito Arthur Ryan, o meia Naarã Lucas e o atacante Wesley Natã venceram de forma invicta o Sul-Americano Sub-17 com a Canarinha antes de subirem para o Sub-20 tricolor. Por ter dupla nacionalidade, Matheus Reis levantou a taça em 2023 pelo México, além de Palácios, que defendeu a Colômbia.

Por outro lado, 24 jogadores podem participar pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Junior, inclusive o treinador. Felipe Canavan, de 37 anos, estará na beira do gramado defendendo o Fluminense pela primeira vez - em 2006 e 2007, disputou como jogador.

Esta lista inicial de 40 nomes será reduzida para 30 até o dia 2 de janeiro, prazo da Federação Paulista para que os times enviem a definitiva. Dessa forma, a depender da avaliação das comissões, os cortes serão feitos. A estreia do Tricolor será no dia 5, contra o Água Santa.

Veja a lista do Fluminense na Copinha

Goleiros: Antônio Carlos, Gustavo Felix, Murilo e Daniel Bruno Laterais: Júlio Fidelis, Artur Vinícius, Davy, Kaio Borges, Vagno, Arthur Ryan e Miguel Henrique Zagueiros: Loiola, Janderson, Rodrigo, Pedro Costa, Gorgulho e Bringel Volantes: Fabinho, Tavares, Breno, Gabriel Renan, Gustavo Rufino, Wallace Davi, Pablo Henrique e Peter Meias: Brasília, Oliver, Riquelme Felipe, Naarã Lucas, William Júnior Atacantes: Palacios, Kauã Velon, Kelwin, Arthur Henrique, Jorge, Keven Samuel, Matheus Reis, Wesley Natã e William Lopes

