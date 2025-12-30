menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Elenco do Fluminense para a Copinha mescla estreantes e jogadores de seleção; veja lista

Tricolor estreia dia 5 de janeiro contra o Água Santa

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
07:00
Wesley Natã em campo pela base do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
imagem cameraWesley Natã em campo pela base do Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/FFC)
O Fluminense definiu sua lista de 40 pré-inscritos para a disputa da Copinha de 2026. Para buscar o hexacampeonato, o elenco conta com uma mistura de estreantes na e jogadores experientes, com passagens no profissional do clube e nas seleções de base.

Destes, seis já estrearam pelo time principal tricolor: Riquelme Felipe, Vagno, Julio Fidélis, Wallace Davi, Wesley Natã e Kelwin. Matheus Reis, embora esteja nos planos de Zubeldía, ainda não debutou em função de uma lesão recém-recuperada.

Na lista, há ainda outros nomes que já foram relacionados, mas não entraram em campo: caso dos goleiros Gustavo Félix e Murilo, do lateral Kaio Borges, do volante Breno, o meia Oliver e o atacante Keven Samuel.

O elenco conta também com jogadores campeões pelas seleções de base do Brasil e de outros países. O lateral-direito Arthur Ryan, o meia Naarã Lucas e o atacante Wesley Natã venceram de forma invicta o Sul-Americano Sub-17 com a Canarinha antes de subirem para o Sub-20 tricolor. Por ter dupla nacionalidade, Matheus Reis levantou a taça em 2023 pelo México, além de Palácios, que defendeu a Colômbia.

Por outro lado, 24 jogadores podem participar pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Junior, inclusive o treinador. Felipe Canavan, de 37 anos, estará na beira do gramado defendendo o Fluminense pela primeira vez - em 2006 e 2007, disputou como jogador.

Esta lista inicial de 40 nomes será reduzida para 30 até o dia 2 de janeiro, prazo da Federação Paulista para que os times enviem a definitiva. Dessa forma, a depender da avaliação das comissões, os cortes serão feitos. A estreia do Tricolor será no dia 5, contra o Água Santa.

Veja a lista do Fluminense na Copinha

  1. Goleiros: Antônio Carlos, Gustavo Felix, Murilo e Daniel Bruno
  2. Laterais: Júlio Fidelis, Artur Vinícius, Davy, Kaio Borges, Vagno, Arthur Ryan e Miguel Henrique
  3. Zagueiros: Loiola, Janderson, Rodrigo, Pedro Costa, Gorgulho e Bringel
  4. Volantes: Fabinho, Tavares, Breno, Gabriel Renan, Gustavo Rufino, Wallace Davi, Pablo Henrique e Peter
  5. Meias: Brasília, Oliver, Riquelme Felipe, Naarã Lucas, William Júnior
  6. Atacantes: Palacios, Kauã Velon, Kelwin, Arthur Henrique, Jorge, Keven Samuel, Matheus Reis, Wesley Natã e William Lopes

Julio Fidélis em campo pelo Fluminense no Carioca Sub-20, contra o Vasco
Julio Fidélis em campo pelo Fluminense no Carioca Sub-20, contra o Vasco (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

