Internacional vai disputar a Copinha com time até sub-18

Com boa parte do time sub-20 fazendo parte do elenco que participará das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Internacional vai disputar a Copa São Paulo, a Copinha, com time misto, formado por atletas do sub-16 (nascidos em 2009), sub-17 (2008) e sub-18 (2007). O grupo que viajará a São Paulo será divulgado somente no dia 2 de janeiro, às vésperas da estreia no tradicional torneio.

O time que estará sob o comando de Pablo Fernández na largada do Gauchão terá 17 atletas do Celeiro de Ases. Desses, 14 são do sub-20 e três do sub-17.

Inter define time que disputará a Copinha

A medida faz parte do planejamento de integração das categorias de base alvirrubras ao Departamento de Futebol. O objetivo é atender ao calendário 2026, dando tempo aos atletas profissionais de se prepararem para o ano que já tem o Gauchão a partir do dia 11 e o Campeonato Brasileiro do dia 28.

O Colorado está no Grupo 32 da Copinha, ao lado de Nacional-SP, Portuguesa Santista-SP e CSE-AL. O Colorado estreia no dia 4, domingo, às 15h, contra a Portuguesa Santista, no estádio Nicolau Alayon, na Zona Oeste de São Paulo.

Histórico colorado

Zagueiro Lúcio foi campeão da Copinha em 1998 com o Inter (Foto Michael Steele Getty Images)

Ao lado de Fluminense e São Paulo, o Inter tem cinco títulos da Copinha. As taças foram conquistadas em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020 – este no único Gre-Nal que decidiu a competição. Na primeira conquista, o Inter revelou Jair, o príncipe Jajá, campeão brasileiro em 1976 e 1979 com o clube e da Libertadores e do Mundial com o Peñarol-URU, em 1982.

Na conquista seguinte, o principal destaque foi o meia Cleo, que teve passagem pelo Barcelona. No terceiro título, levantado de forma invicta, em 1980, os principais nomes foram o goleiro Gilmar Rinaldi e o atacante Borracha, que acabou não vingando.

Em 1998, o zagueiro Lúcio foi o que mais se destacou na carreira profissional, com passagens pela Seleção Brasileira e clubes do Exterior. Outro nome, que hoje está nas casamatas, foi Odair Hellmann. No título de 2020, não teve atletas de relevância, mas Praxedes passou recentemente por Bragantino e Athlético-PR.