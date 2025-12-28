menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Internacional vai disputar a Copinha com time até sub-18

Sub-20 estará no Campeonato Gaúcho ao lado de alguns profissionais

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 28/12/2025
15:20
Casa da base do Internacional
imagem cameraCeleiro de Ases, casa da base do Internacional, fica no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (Foto: Divulgação/SC Internacional)
Com boa parte do time sub-20 fazendo parte do elenco que participará das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Internacional vai disputar a Copa São Paulo, a Copinha, com time misto, formado por atletas do sub-16 (nascidos em 2009), sub-17 (2008) e sub-18 (2007). O grupo que viajará a São Paulo será divulgado somente no dia 2 de janeiro, às vésperas da estreia no tradicional torneio.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O time que estará sob o comando de Pablo Fernández na largada do Gauchão terá 17 atletas do Celeiro de Ases. Desses, 14 são do sub-20 e três do sub-17.  

Inter define time que disputará a Copinha

A medida faz parte do planejamento de integração das categorias de base alvirrubras ao Departamento de Futebol. O objetivo é atender ao calendário 2026, dando tempo aos atletas profissionais de se prepararem para o ano que já tem o Gauchão a partir do dia 11 e o Campeonato Brasileiro do dia 28.

O Colorado está no Grupo 32 da Copinha, ao lado de Nacional-SP, Portuguesa Santista-SP e CSE-AL. O Colorado estreia no dia 4, domingo, às 15h, contra a Portuguesa Santista, no estádio Nicolau Alayon, na Zona Oeste de São Paulo.

Histórico colorado

Zagueiro Lúcio em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 (Foto Michael Steele Getty Images)
Zagueiro Lúcio foi campeão da Copinha em 1998 com o Inter (Foto Michael Steele Getty Images)

Ao lado de Fluminense e São Paulo, o Inter tem cinco títulos da Copinha. As taças foram conquistadas em 1974, 1978, 1980, 1998 e 2020 – este no único Gre-Nal que decidiu a competição. Na primeira conquista, o Inter revelou Jair, o príncipe Jajá, campeão brasileiro em 1976 e 1979 com o clube e da Libertadores e do Mundial com o Peñarol-URU, em 1982.

Na conquista seguinte, o principal destaque foi o meia Cleo, que teve passagem pelo Barcelona. No terceiro título, levantado de forma invicta, em 1980, os principais nomes foram o goleiro Gilmar Rinaldi e o atacante Borracha, que acabou não vingando.

Em 1998, o zagueiro Lúcio foi o que mais se destacou na carreira profissional, com passagens pela Seleção Brasileira e clubes do Exterior. Outro nome, que hoje está nas casamatas, foi Odair Hellmann. No título de 2020, não teve atletas de relevância, mas Praxedes passou recentemente por Bragantino e Athlético-PR.

Inter Copinha 2020
Comemoração do título da Copinha 2020 - (Foto: Kaio Lakaio/VEJA)

