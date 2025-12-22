A 56ª edição da Copinha começa no dia 2 de janeiro de 2026, trazendo 128 times em busca da taça. Seis jogos abrem a competição, que termina no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, quando o Pacaembu receberá a decisão.

Todos os 225 jogos serão transmitidos por diferentes veículos e plataformas, na televisão e no Youtube. Para saber tudo sobre a Copa São Paulo de Futebol Junior, o Lance! reuniu as principais informações de uma das competições de base mais importantes do futebol brasileiro.

Taça da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

Formato da competição

A Copinha será diputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Quem pode jogar a Copinha?

Poderão participar os atletas nascidos entre 2005 e 2010 e que tenham sido registrados pelos clubes até o dia 6 de outubro de 2025. Aqueles que retornarem de empréstimo também estão aptos, desde que o retorno seja publicado no BID (Boletim Informativo Diário) até 1 de dezembro de 2025.

Cada equipe inscreveu uma pré-lista de 40 atletas, que será reduzida para 30 e definida até o dia 2 de janeiro de 2026. Após o prazo, os times não poderão alterar a lista de inscritos. Além disso, cada equipe poderá inscrever e utilizar até sete estrangeiros.

Cidades-sede da Copinha

A edição de 2026 contará com 30 cidades-sede, três delas inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já receberam a competição desde 1969, primeira vez que a competição foi realizada.

As demais sedes são: Santa Fé do Sul, Votuporanga, Tanabi, Bálsamo, Araçatuba, Presidente Prudente, Assis, Jaú, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Brodowski, Cravinhos, Franca, Araraquara, São Carlos, Tietê, Sorocaba, Paulínia, Guaratinguetá, Taubaté, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Santana de Paranaíba, Embu das Artes, Barueri, Guarulhos e Osasco.

Transmissão e patrocinadores

Com transmissão da Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão, a competição terá ampla visibilidade com todos os 255 jogos transmitidos. Além disso, são parceiros da FPF no torneio a Sil, Centauro, Bis, Eurofarma e Wizard by Person.

São Paulo é o atual campeão da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)

VAR, suspensão e parada técnica

O VAR poderá ser usado na semifinal e na final, desde que a FPF obtenha as autorizações necessárias. Vale destacar que para que seja utilizado, é preciso que o estádio tenha as condições tecnológicas apropriadas. O local das semifinais ainda não está definido, mas a decisão será no Pacaembu, mesmo local da decisão da Copinha Feminina de 2024, em que teve uso do VAR.

Na Copinha, a suspensão automática se dá com dois cartões amarelos, não três. Caso um atleta ou membro da comissão receba um cartão amarelo num jogo e depois seja expulso com um vermelho direto, o primeiro cartão permanece na contagem da série nos jogos seguintes.

Em outro cenário, se a pessoa for punida com o segundo amarelo da série e, no mesmo jogo, com um vermelho direto, pegará dois jogos de suspensão automática. Caso ela receba os dois amarelos no mesmo jogo e o consequente cartão vermelho, zera a contagem.

Todas partidas terão duas paradas técnicas para hidratação, uma em cada tempo, com duração de dois minutos. A pausa será aproximadamente aos 22 minutos do primeiro tempo, e aos 67 do segundo.

Clubes estreantes na Copinha

Além dos clubes tradicionais, há 22 times estreantes na Copinha: Águia de Marabá-PA, Araçatuba-SP, Athletic-MG, Batalhão-TO, Centro Olímpico-SP, Cosmopolitano-SP, Esporte de Patos-PB, Esportiva Real-RR, Guanabara City-GO, I9-SP, Independente-AP, Itaquá-SP, Maricá-RJ, Maruinense-SE, Meia Noite-SP, Naviraiense-MS, QFC-RN, Quixadá-CE, Real-RS, Real Soccer-SP, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.

Todos os campeões

O Corinthians é o maior campeão da Copinha, com 11 títulos. Atrás do Timão, com cinco taças, estão Fluminense, Internacional e São Paulo, atual vencedor da competição.

Demais campeões: Flamengo (4); Atlético Mineiro e Santos (3); Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa (2); América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama (1).

