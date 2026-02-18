Athletico-PR x Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere, Record e Cazé TV. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

O Athletico-PR soma seis pontos no Campeonato Brasileiro após dois jogos disputados, com duas vitórias e nenhuma derrota. A equipe marcou três gols, sofreu um e apresenta saldo positivo de dois gols, alcançando aproveitamento de 100% no início da competição.

Ficha do jogo ATH COR 2ª Rodada Série A Data e Hora Quinta-feira, 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Já Corinthians tem três pontos no Campeonato Brasileiro após dois jogos disputados, com uma vitória e uma derrota. A equipe marcou três gols e sofreu dois, o que resulta em saldo positivo de um gol, com aproveitamento de 50% até o momento na competição.

continua após a publicidade

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu no final do dia 31 de janeiro, mas a partida entre Furacão e Timão precisou ser adiada em razão da disputa do Corinthians na final da Supercopa Rei.

Partida será disputada na Arena da Baixada (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press)

Histórico do confronto

No histórico geral entre Athletico Paranaense e Corinthians, considerando todas as competições, as equipes já se enfrentaram 65 vezes. O Athletico Paranaense venceu 17 partidas, enquanto o Corinthians soma 26 triunfos, além de 22 empates registrados ao longo dos confrontos.

continua após a publicidade

Atuando como mandante, o Athletico Paranaense recebeu o rival em 34 jogos, com 10 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Já com o mando do Corinthians, foram disputadas 31 partidas, nas quais o Athletico Paranaense conquistou sete vitórias, houve 11 empates e o time paulista levou a melhor em 13 ocasiões.

Confira as informações do jogo entre Athletico-PR x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CORINTHIANS

SÉRIE A - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros. (Técnico: Odair Hellmann)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (Charles ou Dieguinho) e André Luiz; Vitinho e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)