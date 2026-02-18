menu hamburguer
Onde Assistir

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão

Equipe se enfrentam pela segunda rodada do torneio nacional

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 18/02/2026
11:00
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Athletico-PR x Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Premiere, Record e Cazé TV. ➡️Clique para assistir no Sportv

O Athletico-PR soma seis pontos no Campeonato Brasileiro após dois jogos disputados, com duas vitórias e nenhuma derrota. A equipe marcou três gols, sofreu um e apresenta saldo positivo de dois gols, alcançando aproveitamento de 100% no início da competição.

Ficha do jogo

Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
ATH
Escudo - Corinthians
COR
2ª Rodada
Série A
Data e Hora
Quinta-feira, 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)
Local
Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)
Var
Wagner Reway (SC)
Onde assistir

Já Corinthians tem três pontos no Campeonato Brasileiro após dois jogos disputados, com uma vitória e uma derrota. A equipe marcou três gols e sofreu dois, o que resulta em saldo positivo de um gol, com aproveitamento de 50% até o momento na competição.

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu no final do dia 31 de janeiro, mas a partida entre Furacão e Timão precisou ser adiada em razão da disputa do Corinthians na final da Supercopa Rei.

Partida será disputada na Arena da Baixada (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press)
Histórico do confronto

No histórico geral entre Athletico Paranaense e Corinthians, considerando todas as competições, as equipes já se enfrentaram 65 vezes. O Athletico Paranaense venceu 17 partidas, enquanto o Corinthians soma 26 triunfos, além de 22 empates registrados ao longo dos confrontos.

Atuando como mandante, o Athletico Paranaense recebeu o rival em 34 jogos, com 10 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Já com o mando do Corinthians, foram disputadas 31 partidas, nas quais o Athletico Paranaense conquistou sete vitórias, houve 11 empates e o time paulista levou a melhor em 13 ocasiões.

Confira as informações do jogo entre Athletico-PR x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X CORINTHIANS
SÉRIE A - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de fevereiro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO: Santos; Terán, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Portilla, Zapelli e Léo Derik; Mendoza, Julimar e Viveros. (Técnico: Odair Hellmann)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Gabriel Paulista), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Matheus Pereira, Carrillo (Charles ou Dieguinho) e André Luiz; Vitinho e Gui Negão. (Técnico: Dorival Jr)

