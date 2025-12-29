Joias do Lance!: Melk é aposta do Ceará para a Copinha 2026

O meio-campista Melk é uma das principais joias das categorias de base do Ceará. Somando gols e títulos em sua passagem pelo Alvinegro, o jogador de 19 anos já está inscrito na disputa da Copinha de 2026.

Natural de Fortaleza, Melquisedeque Costa de Oliveira assinou o seu primeiro contrato com o Ceará em 2021. De lá para cá, vieram passagens pelo sub-17 e pelo sub-20. Melk também já frequentou a categoria profissional, atuando na última Copa Fares Lopes.

Na competição, disputada pelo Alvinegro com a base, o meia fez três gols em cinco jogos. Após os dois tentos na estreia contra Vila Real, em outubro, Melk celebrou a aparição no torneio. O time caiu na semifinal e o armador fez o gol no revés para o Maracanã.

Melk, meio-campista do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— É uma sensação incrível marcar profissionalmente. Nós fizemos um bom jogo, conquistamos uma vitória contra uma equipe boa e profissional - relatou o jovem, que fez um gol de falta e ainda registrou uma assistência.

Destaque no título mais recente

Diante do Bahia, em setembro, o Vovô foi campeão da Copa do Nordeste sub-20. Melk teve participação ao longo de toda a campanha, o que inclui a decisão. Foram sete partidas e um gol.

Na ida da final, quando o Ceará perdeu por 2 a 1, Melk deu bela assistência para o gol de Giulio. Na volta, o meia-atacante obteve o pênalti que gerou o primeiro tento do clube. O Alvinegro triunfou por 2 a 0 fora de casa e foi campeão.

O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste sub-20 (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)

Além dessa Copa do Nordeste, a carreira do jogador traz dois títulos do Campeonato Cearense sub-17: 2022 e 2023.

Participação na Copinha

O Ceará já divulgou a lista de nomes inscritos para a disputa da Copinha. Melk é um dos dez meias que farão parte do grupo alvinegro. A estreia do time comandado por Alison Henry será no dia 3 de janeiro (domingo), contra o Olímpico-SE.

Canhoto, o meia tem como características o passe, a criatividade e os chutes de fora da área. Ao lado de atacantes como Giulio e Gabriel Amaral, Melk pode fazer a diferença na campanha do Ceará.