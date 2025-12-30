O Capivariano terá um representante internacional na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O zagueiro marroquino Noussair Jilal, de 18 anos, integra o elenco Sub-20 do clube desde setembro e segue em preparação para a principal competição de base do futebol brasileiro.

Formado no Wydad Casablanca, um dos clubes mais tradicionais do continente africano e participante da última edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Jilal soma convocações pelas seleções de base do Marrocos nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e se destaca pelo porte físico: 1,91m de altura, característica que vem chamando atenção nos treinamentos em Capivari.

Sob comando do técnico Danilo Benjamim, o Capivariano disputará a Copinha no Grupo 28, com sede em Guarulhos. Os adversários serão Vitória (BA), Flamengo (SP) e Rio Branco (ES). A estreia está marcada para o dia 3 de janeiro, às 15h15, diante do Vitória.

Em processo de adaptação ao futebol brasileiro e à língua portuguesa, o jovem defensor destacou a recepção positiva no clube e a motivação para o desafio de disputar seu primeiro campeonato no Brasil.

- Estou me sentindo muito bem aqui. Fui bem recebido pelos colegas e pela comissão técnica. Ainda não consigo falar muito bem a língua portuguesa, mas estamos nos entendendo dentro de campo. Todos estão me ajudando e estou muito feliz e motivado com esse desafio - afirmou o jovem zagueiro, que tem vínculo com o clube do interior paulista até agosto de 2027.

Em outubro, o Marrocos se consagrou Campeão Mundial Sub-20, no Chile, tendo superado gigantes em sua campanha, como Brasil, Espanha e França, além da Argentina na final. A conquista no Chile não é surpresa, uma vez que o futebol marroquinho vem colhendo frutos há anos, tanto que o Marrocos se tornou a primeira seleção africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo, no Catar, em 2022.

Capivariano na Copinha

A presença de Jilal na Copinha simboliza um novo momento do Capivariano, que sempre apostou na formação, na juventude e na valorização de talentos como pilares do projeto esportivo. Campeão da Série A2 do Campeonato Paulista em 2025, o clube voltará a disputar a elite do futebol estadual após dez anos.

