Atlético e América recorrem à FMF, e clássico contará com árbitro de outro estado

Atlético e América solicitaram à Federação Mineira de Futebol (FMF) que o clássico válido pela semifinal do Campeonato Mineiro fosse conduzido por uma equipe de arbitragem de fora do estado. A federação acatou o pedido e acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para indicar um quadro completo de árbitros FIFA para a partida.

Atlético e América solicitaram à Federação Mineira de Futebol (FMF) que o clássico válido pela semifinal do Campeonato Mineiro fosse conduzido por uma equipe de arbitragem de fora do estado. A federação acatou o pedido e acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para indicar um quadro completo de árbitros FIFA para a partida.

continua após a publicidade

A equipe de arbitragem ainda será definida. O duelo entre Galo e Coelho está marcado para o próximo domingo (22), às 18h, na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais do Estadual.

A solicitação dos clubes ocorreu após polêmicas na partida entre as equipes na primeira fase. Na ocasião, o árbitro Murilo Francisco Misson Júnior anulou um gol marcado por Cuello, alegando falta sobre o goleiro Gustavo. O Atlético contestou a decisão e afirmou ter sido prejudicado. A partida terminou empatada em 1 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético e América disputam vaga na final

Atlético e América chegam à semifinal após encerrarem a primeira fase na liderança de seus respectivos grupos, A e B. O Galo somou 14 pontos, enquanto o Coelho terminou com 15.

Por ter feito a melhor campanha, o América terá a vantagem de decidir o confronto diante de sua torcida. O jogo de volta está marcado para o dia 1º de março, às 18h, na Arena Independência. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga na final será definida nas cobranças de pênaltis.

continua após a publicidade

A outra semifinal será disputada entre Cruzeiro Esporte Clube e Pouso Alegre Futebol Clube. Os vencedores dos confrontos avançam para a decisão do campeonato, que será realizada em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol.

Jogadores de Atlético e América disputam bola em clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

+Aposte no Galo pelo Campeonato Brasileiro e Mineiro

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.