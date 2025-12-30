Joia do Corinthians se lesiona em treino e é cortado da Copinha

Gui Bom, centroavante da base do Corinthians, saiu com dores do treino desta terça-feira (30), no CT Dr. Joaquim Grava. A lesão ocorreu ainda antes da atividade técnica, durante a roda de bobinho, no aquecimento.

Ao girar sozinho, ficou caído no gramado e precisou se retirado de maca. O atleta passou por exames, que constataram uma lesão no mesmo joelho que Gui Bom sofreu com uma ruptura parcial dos ligamentos em 2025.

O jogador passou por um tratamento conservador neste ano e provavelmente terá que passar por uma cirurgia. Com isso, Gui Bom, que estava inscrito para a disputa da Copinha de 2026, será cortado da lista final.

Em novembro, o atacante assinou um aditivo contratual com o clube alvinegro. O jovem de 17 anos possui vínculo com o Corinthians até novembro de 2027.

Olho na estreia

Os comandados de William Batista iniciam sua trajetória na Copinha no próximo sábado (3), às 14h45 (de Brasília), contra o Trindade, em Jaú, no interior de São Paulo. Posteriormente, o clube alvinegro encara o Luverdense e fecha a participação no Grupo 8 contra os donos da casa, o XV de Jaú.

O Timão busca seu 12º título da competição de juniores. Na última temporada, o clube alvinegro ficou com o vice-campeonato após ser derrotado para o São Paulo na decisão.

Gui Bom sentiu dores durante treino e está fora da Copinha (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Veja os relacionados do Corinthians para a Copinha 2026