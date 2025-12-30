Joia do Corinthians se lesiona em treino e é cortado da Copinha
Gui Bom sentiu dores em treino desta terça-feira (30)
Gui Bom, centroavante da base do Corinthians, saiu com dores do treino desta terça-feira (30), no CT Dr. Joaquim Grava. A lesão ocorreu ainda antes da atividade técnica, durante a roda de bobinho, no aquecimento.
Ao girar sozinho, ficou caído no gramado e precisou se retirado de maca. O atleta passou por exames, que constataram uma lesão no mesmo joelho que Gui Bom sofreu com uma ruptura parcial dos ligamentos em 2025.
O jogador passou por um tratamento conservador neste ano e provavelmente terá que passar por uma cirurgia. Com isso, Gui Bom, que estava inscrito para a disputa da Copinha de 2026, será cortado da lista final.
Em novembro, o atacante assinou um aditivo contratual com o clube alvinegro. O jovem de 17 anos possui vínculo com o Corinthians até novembro de 2027.
Olho na estreia
Os comandados de William Batista iniciam sua trajetória na Copinha no próximo sábado (3), às 14h45 (de Brasília), contra o Trindade, em Jaú, no interior de São Paulo. Posteriormente, o clube alvinegro encara o Luverdense e fecha a participação no Grupo 8 contra os donos da casa, o XV de Jaú.
O Timão busca seu 12º título da competição de juniores. Na última temporada, o clube alvinegro ficou com o vice-campeonato após ser derrotado para o São Paulo na decisão.
Veja os relacionados do Corinthians para a Copinha 2026
- Goleiros: Matheus Corrêa, Nicollas Siqueira e Gustavo Millani;
- Defensores: João Vitor Jacaré, Pellegrin, Molina, Fernando Vera, Iago Machado, Lorenzo, Ruan Victor, Rodrigo Richard, Guilherme Pires e Robert Lopes;
- Meias: Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas, Caraguá, Vitinho Dourado, Luiz Eduardo, Gui Amorim e João Guilherme Drude;
- Atacantes: Luiz Fernando, Leo Agostinho, Jonathan Domingos, Kayque Dallaqua, Rodrigão, Nicollas Melo, Nicolas Araújo e Luiz Fábio
