Vasco faz jogo duro e dificulta investida do Grêmio por Paulo Henrique
Gigante da Colina não quer abrir mão do jogador no momento
- Matéria
- Mais Notícias
O Grêmio formalizou uma investida para contratar o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, mas encontrou forte resistência da diretoria cruz-maltina, que não pretende negociar o jogador nesta janela de transferências.
Diniz ganha semana livre para corrigir falta de eficiência do Vasco
Vasco
Campeão brasileiro pelo Vasco, baluarte do Salgueiro projeta desfile da escola
Fora de Campo
Flamengo e Vasco aparecem em desfile histórico em homenagem a Mestre Ciça
Fora de Campo
De acordo com apuração, o clube gaúcho apresentou uma proposta salarial superior à que o atleta recebe em São Januário. Apesar disso, o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com o Vasco, que considera Paulo Henrique peça importante dentro do elenco e mantém a intenção de preservar a base do time.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Momento do jogador
Paulo Henrique perdeu espaço nas últimas rodadas. Após desfalcar a equipe por quatro partidas devido a uma lesão no pé esquerdo, o lateral retornou, mas passou a iniciar os jogos no banco de reservas, enquanto Puma Rodríguez assumiu a titularidade.
Mesmo com a recente perda de espaço, o defensor tem currículo relevante. Em 2025, teve seu melhor ano da carreira, foi convocado para a Seleção Brasileira e chegou a ser titular em uma das partidas, marcando um gol contra o Japão — feito que valorizou seu nome no mercado.
Planejamento do Vasco é manter a base
Internamente, a diretoria do Vasco trabalha com a premissa de não liberar jogadores considerados importantes neste momento da temporada. A ideia é manter a espinha dorsal do elenco para dar estabilidade ao trabalho em campo.
➡️Pressionado pela torcida, Coutinho é vaiado e vive momento de questionamentos no Vasco
O clube foi surpreendido recentemente com o pedido de rescisão de Philippe Coutinho, cuja saída não estava nos planos iniciais. A movimentação impacta diretamente o planejamento esportivo e financeiro da equipe.
+ Aposte na partida em Vasco x Fluminense no Cariocão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Com a saída do meia, cerca de R$1,5 milhões da folha salarial — atualmente na casa dos R$ 16 milhões mensais, sem contar a comissão técnica — será liberada. Esse cenário pode abrir margem para novos movimentos no mercado.
Mercado segue aberto
A duas semanas do encerramento da janela de transferências, o Vasco ainda busca a contratação de mais um volante para reforçar o elenco. No entanto, até o momento, não há negociações avançadas ou nomes engatilhados.
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias