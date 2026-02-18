Vasco faz jogo duro e dificulta investida do Grêmio por Paulo Henrique

O Grêmio formalizou uma investida para contratar o lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, mas encontrou forte resistência da diretoria cruz-maltina, que não pretende negociar o jogador nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

De acordo com apuração, o clube gaúcho apresentou uma proposta salarial superior à que o atleta recebe em São Januário. Apesar disso, o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com o Vasco, que considera Paulo Henrique peça importante dentro do elenco e mantém a intenção de preservar a base do time.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Momento do jogador

Paulo Henrique perdeu espaço nas últimas rodadas. Após desfalcar a equipe por quatro partidas devido a uma lesão no pé esquerdo, o lateral retornou, mas passou a iniciar os jogos no banco de reservas, enquanto Puma Rodríguez assumiu a titularidade.

continua após a publicidade

Mesmo com a recente perda de espaço, o defensor tem currículo relevante. Em 2025, teve seu melhor ano da carreira, foi convocado para a Seleção Brasileira e chegou a ser titular em uma das partidas, marcando um gol contra o Japão — feito que valorizou seu nome no mercado.

Paulo Henrique durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Planejamento do Vasco é manter a base

Internamente, a diretoria do Vasco trabalha com a premissa de não liberar jogadores considerados importantes neste momento da temporada. A ideia é manter a espinha dorsal do elenco para dar estabilidade ao trabalho em campo.

continua após a publicidade

➡️Pressionado pela torcida, Coutinho é vaiado e vive momento de questionamentos no Vasco

O clube foi surpreendido recentemente com o pedido de rescisão de Philippe Coutinho, cuja saída não estava nos planos iniciais. A movimentação impacta diretamente o planejamento esportivo e financeiro da equipe.

+ Aposte na partida em Vasco x Fluminense no Cariocão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Com a saída do meia, cerca de R$1,5 milhões da folha salarial — atualmente na casa dos R$ 16 milhões mensais, sem contar a comissão técnica — será liberada. Esse cenário pode abrir margem para novos movimentos no mercado.

Mercado segue aberto

A duas semanas do encerramento da janela de transferências, o Vasco ainda busca a contratação de mais um volante para reforçar o elenco. No entanto, até o momento, não há negociações avançadas ou nomes engatilhados.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.