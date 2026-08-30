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Otávio lamenta derrota do Cruzeiro e projeta clássico: 'Extracampo não vai influenciar'

O arqueiro afirmou que o extracampo não irá interferir no duelo na Arena MRV

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/08/2026 00:33
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Otavio em ação em São Januário
Otavio em ação em São Januário (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Um dos poucos jogadores que teve boa atuação na partida do Cruzeiro contra o Vasco, o goleiro Otávio foi o único a falar com a imprensa na zona mista. O arqueiro lamentou o desempenho da Raposa em São Januário.

– Fiquei um pouco chateado com o resultado. Sinto muito pela derrota, principalmente pela forma como aconteceu. Mas consegui ajudar a equipe com minhas defesas – disse o jogador.

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Apesar de admitir a chateação pela derrota, Otávio destacou que o foco do Cruzeiro já está no clássico contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

– O jogo de hoje passou. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Estamos em uma crescente, mas tivemos um tropeço. Temos um grande jogo na terça-feira e precisamos estar 100% – projetou.

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– O extracampo não vai influenciar a gente. Temos que entrar a mil para nos classificarmos na casa dos caras. É o nosso objetivo e o mais importante até agora no ano – afirmou Otávio sobre o clássico.

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Vasco x Cruzeiro

Jogando em casa e contra um Cruzeiro reserva, o Vasco partiu para cima e dominou o primeiro tempo. Depois de insistir e exigir sete defesas do goleiro Otávio em 45 minutos, o Cruzmaltino conseguiu abrir o placar em jogada rápida.

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Aos 33 minutos, Tchê Tchê avançou pela direita e deixou Mateus Henrique no chão. O meia cruzeirense tentou afastar a bola, mas ela sobrou para o vascaíno, que chutou entre a trave e o goleiro celeste para abrir o placar.

Matheus Henrique conduz bola
Matheus Henrique conduz bola (Foto: Thaís Magalhães / Cruzeiro)

Na segunda etapa, os cariocas precisaram de apenas dez minutos para ampliar o marcador. Piton alçou bola na área, Cuesta deixou passar, e Lucas Freitas, livre dentro da área, chutou sem chances para Otávio.

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Com a entrada de Matheus Pereira, o Cruzeiro passou a ter mais a bola e a chegar ao ataque. Ainda assim, o camisa 10 não foi suficiente para transformar o setor ofensivo celeste, que continuava cedendo espaços para a transição vascaína. Nos minutos finais do duelo, David fez 3 a 0 para os donos da casa e Felipe Morais diminuiu.

Agora, as duas equipes focam atenções na Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na terça-feira (1º), fora de casa, enquanto o Vasco viaja à Bahia para enfrentar o Vitória no Barradão. Enquanto os mineiros precisam vencer, os cariocas jogam com a vantagem de um gol.

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