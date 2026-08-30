Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no Corinthians
Treinador teve passagem curta pelo Peixe em 2021
O técnico Fernando Diniz reencontra o Santos neste domingo (29), na Neo Química Arena, no clássico contra o Corinthians, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou o clube em 2021, mas permaneceu apenas quatro meses no cargo e acabou demitido após uma sequência de resultados negativos.
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Diniz chegou ao Santos após a saída do argentino Ariel Holan. Naquele momento, o treinador vinha de um trabalho de longa duração no São Paulo e iniciou sua passagem pelo Peixe com uma vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, pela Libertadores, resultado que alimentou a expectativa por uma boa campanha.
Com o passar das semanas, porém, os resultados não corresponderam às expectativas. Em agosto, o Santos foi eliminado pelo Libertad, do Paraguai, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na sequência, perdeu para o Athletico-PR no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e também enfrentou uma sequência de cinco partidas sem vencer.
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O período foi marcado por resultados negativos, entre eles a goleada sofrida por 4 a 0 para o Flamengo, na Vila Belmiro. A sequência aumentou a pressão sobre Diniz, que acabou deixando o comando da equipe em setembro de 2021.
Antes do confronto com o Athletico-PR pela Copa do Brasil, o Santos também havia vivido uma situação que gerou desgaste interno. Na fase anterior da competição, o time venceu a Juazeirense por 4 a 0 na Vila Belmiro, mas perdeu por 2 a 0 no jogo de volta, em Juazeiro. Apesar da classificação, o resultado causou incômodo nos bastidores do clube.
— Eu acho que vai muito mais ao encontro do momento que o clube vivia. A gestão Andrés Rueda convivia com uma grande crise financeira, e as peças que o Fernando Diniz tinha em mãos eram peças muito abaixo daquilo que se podia esperar de um clube do tamanho do Santos. A qualidade técnica era baixa, com muitos jogadores que vinham da base. O Fernando Diniz tentou utilizar isso a favor dele, chegou a dar qualidade de jogo, mas, na maioria dos trabalhos do Fernando Diniz, tem prazo de validade. Então, o Diniz consegue fazer o Santos ter uma ascensão, mas depois cai de rendimento, e o Santos sofre muito com a pouca qualidade técnica. Por isso, acabou não dando certo o trabalho dele no Santos — explica Fellipe Carmargo, jornalista do De Olho no Peixe, veículo que acompanha o clube desde 2020.
Mudanças no elenco do Santos
Quando assumiu o Santos, o técnico Fernando Diniz não recebeu o mesmo time que havia sido finalista da Libertadores no ano anterior. Naquela altura, o Santos já havia vendido Diego Pituca, Luan Peres e Lucas Veríssimo, pilares da equipe.
A negociação mais sentida, no entanto, foi a do atacante Kaio Jorge, artilheiro da equipe, negociado com a Juventus, da Itália, em agosto, por cerca de 3 milhões de euros.
— A gestão Andrés Rueda priorizava fazer negócios com jogadores para que entrasse dinheiro e a contratação de jogadores de qualidade questionável. E, obviamente, a estrutura que o time tinha e que chegou a uma decisão de Libertadores acabou sendo negociada — completou Camargo.
Números de Fernando Diniz pelo Santos
Em sua passagem pelo Santos, Fernando Diniz comandou a equipe em 27 partidas. O treinador somou dez vitórias, sete empates e dez derrotas, com 45,7% de aproveitamento.
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Durante o período à frente do Peixe, o time marcou 29 gols e sofreu outros 29. O equilíbrio entre os números ofensivos e defensivos também refletiu a campanha irregular que culminou na saída de Diniz após cerca de quatro meses no cargo.
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