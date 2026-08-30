Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no Corinthians

Treinador teve passagem curta pelo Peixe em 2021

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz durante partida pelo Corinthians
Fernando Diniz encara o Santos pela primeira vez como técnico do Corinthians (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz reencontra o Santos neste domingo (29), na Neo Química Arena, no clássico contra o Corinthians, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou o clube em 2021, mas permaneceu apenas quatro meses no cargo e acabou demitido após uma sequência de resultados negativos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Diniz chegou ao Santos após a saída do argentino Ariel Holan. Naquele momento, o treinador vinha de um trabalho de longa duração no São Paulo e iniciou sua passagem pelo Peixe com uma vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors, pela Libertadores, resultado que alimentou a expectativa por uma boa campanha.

continua após a publicidade

Com o passar das semanas, porém, os resultados não corresponderam às expectativas. Em agosto, o Santos foi eliminado pelo Libertad, do Paraguai, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na sequência, perdeu para o Athletico-PR no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e também enfrentou uma sequência de cinco partidas sem vencer.

➡️Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O período foi marcado por resultados negativos, entre eles a goleada sofrida por 4 a 0 para o Flamengo, na Vila Belmiro. A sequência aumentou a pressão sobre Diniz, que acabou deixando o comando da equipe em setembro de 2021.

continua após a publicidade

Antes do confronto com o Athletico-PR pela Copa do Brasil, o Santos também havia vivido uma situação que gerou desgaste interno. Na fase anterior da competição, o time venceu a Juazeirense por 4 a 0 na Vila Belmiro, mas perdeu por 2 a 0 no jogo de volta, em Juazeiro. Apesar da classificação, o resultado causou incômodo nos bastidores do clube.

— Eu acho que vai muito mais ao encontro do momento que o clube vivia. A gestão Andrés Rueda convivia com uma grande crise financeira, e as peças que o Fernando Diniz tinha em mãos eram peças muito abaixo daquilo que se podia esperar de um clube do tamanho do Santos. A qualidade técnica era baixa, com muitos jogadores que vinham da base. O Fernando Diniz tentou utilizar isso a favor dele, chegou a dar qualidade de jogo, mas, na maioria dos trabalhos do Fernando Diniz, tem prazo de validade. Então, o Diniz consegue fazer o Santos ter uma ascensão, mas depois cai de rendimento, e o Santos sofre muito com a pouca qualidade técnica. Por isso, acabou não dando certo o trabalho dele no Santos — explica Fellipe Carmargo, jornalista do De Olho no Peixe, veículo que acompanha o clube desde 2020.

continua após a publicidade

Mudanças no elenco do Santos

Quando assumiu o Santos, o técnico Fernando Diniz não recebeu o mesmo time que havia sido finalista da Libertadores no ano anterior. Naquela altura, o Santos já havia vendido Diego Pituca, Luan Peres e Lucas Veríssimo, pilares da equipe.

A negociação mais sentida, no entanto, foi a do atacante Kaio Jorge, artilheiro da equipe, negociado com a Juventus, da Itália, em agosto, por cerca de 3 milhões de euros.

continua após a publicidade

— A gestão Andrés Rueda priorizava fazer negócios com jogadores para que entrasse dinheiro e a contratação de jogadores de qualidade questionável. E, obviamente, a estrutura que o time tinha e que chegou a uma decisão de Libertadores acabou sendo negociada — completou Camargo.

Fernando Diniz durante partida pelo Santos
Fernando Diniz comandou o Santos em 27 partidas (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Números de Fernando Diniz pelo Santos

Em sua passagem pelo Santos, Fernando Diniz comandou a equipe em 27 partidas. O treinador somou dez vitórias, sete empates e dez derrotas, com 45,7% de aproveitamento.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Durante o período à frente do Peixe, o time marcou 29 gols e sofreu outros 29. O equilíbrio entre os números ofensivos e defensivos também refletiu a campanha irregular que culminou na saída de Diniz após cerca de quatro meses no cargo.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis Depay e o técnico Fernando Diniz durante treino

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos

Há 10 horas
Luiz Fernando olhando para bola durante treino

Corinthians

Diniz relaciona artilheiro do sub-20 para Corinthians x Santos

Há 15 horas
Róger Guedes comemora gol com a camisa do Corinthians

Corinthians

Róger Guedes revela contatos de Corinthians e Grêmio para retorno ao Brasil

Há 16 horas
Arte Corinthians x Santos

Onde Assistir

Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 17 horas
Diretoria do Corinthians durante treinamento

Corinthians

Corinthians ainda pode contratar reforços em 2026?

Há 23 horas
Yuri Alberto durante treino no Corinthians.

Corinthians

Yuri Alberto sente desconforto e deve seguir como desfalque no Corinthians

Há 1 dia
Mais LANCE!
Erasmo Damiani, executivo responsável pelas categorias de base do Corinthians, ao lado do presidente Osmar Stabile

Erasmo Damiani detalha saída de promessa de 12 anos do Corinthians

Memphis e Stabile durante anúncio de renovação

Após caso Memphis, Stabile revela cláusula que limita atos políticos no Corinthians

Uniforme com o patrocínio da Fatal Fans

Com apoio da patrocinadora, Gisela Robledo renova com Corinthians

Marcelo Paz, Erasmo Damiani e Ricardo Drubscky conversam no CT da base

Corinthians aguarda fim do transfer ban para anunciar reforços do sub-20

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians pode ter até 11 desfalques contra o Santos pelo Brasileirão

Léo Agostinho posa para foto com a camisa do Železničar Pančevo

Cria do Corinthians, atacante com multa bilionária é anunciado por clube sérvio

Neo Química Arena, casa do Corinthians

Estádio do Corinthians vence votação e é eleito o 'mais querido' de São Paulo

Memphis Depay durante treino no Corinthians

Corinthians faz treino técnico de olho no clássico com o Santos

Camisa 10 não esteve presente no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'

Eduardo Salusse e Carlos Teixeira, criadores da SAFiel, ao lado de Osmar Stabile, presidente do Corinthians

Corinthians se reúne com SAFiel e 'lava roupa suja'

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani

Corinthians encaminha empréstimo de atacante para clube europeu

Jogadores do Corinthians comemoram classificação

Corinthians x Estudiantes: veja datas, horários e locais das quartas da Libertadores

Franco Fagundez comemorando primeiro gol do Santa Fe contra o River Plate

Torcedores do River Plate pedem ex-Corinthians após eliminação na Sula