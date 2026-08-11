Zubeldía define escalação do Fluminense com mudanças para enfrentar o Independiente Rivadavia
Tricolor tem retorno de Thiago Silva ao time titular
Luis Zubeldía definiu o Fluminense com mudanças para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Thiago Silva e Hulk estão entre as novidades na equipe.
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Na defesa, Thiago Silva retorna após se recuperar das dores na coxa direita que o tiraram dos últimos jogos. O capitão forma a dupla de zaga com Ignácio, que supera a concorrência de Jemmes e Igor Rabello. Guga começa na lateral direita, enquanto Guilherme Arana ocupa o lado esquerdo. O meio-campo terá Martinelli, Hércules e Nonato. Na ponta, Soteldo atua pelo lado direito no lugar de Savarino.
A principal mudança ofensiva está na frente do ataque. Hulk volta à equipe titular e ocupa a vaga de Canobbio. Rodrigo Castillo, titular diante do Botafogo, segue ocupando o posto de John Kennedy e Germán Cano aparece como opção para a função.
Escalação do Fluminense
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Arana; Martinelli, Hércules e Nonato; Hulk, Soteldo, e Castillo.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que já se enfrentaram duas vezes nesta edição da competição. Na fase de grupos, o time argentino levou a melhor no Maracanã, por 2 a 1, e houve empate por 1 a 1 em Mendoza.
O Fluminense chega pressionado para o mata-mata. A equipe de Luis Zubeldía não vence há cinco partidas e vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, além da recente eliminação para o Vasco na Copa do Brasil.
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