Quartas da Copa do Brasil com 3 clássicos tinha apenas 0,95% de chance
Sorteio na CBF definiu os confrontos
Realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o sorteio da Copa do Brasil colocou três clássicos estaduais no caminho das quartas de final: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG, Palmeiras x Santos e Vasco x Vitória. 🏆 Simule as quartas de final da Copa do Brasil e descubra o caminho até a final!
Com oito clubes, existem 105 maneiras diferentes de formar quatro confrontos em um sorteio sem restrições. Para que o resultado desta terça-feira acontecesse exatamente como aconteceu — com os três clássicos regionais e Vasco x Vitória completando a lista — apenas uma dessas 105 combinações seria possível. Ou seja, a probabilidade era de aproximadamente 0,95%.
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No Rio Grande do Sul, o Grêmio terá pela frente o Internacional no Gre-Nal. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético-MG decidirão uma vaga em mais um capítulo da rivalidade. Já em São Paulo, Palmeiras e Santos farão o clássico paulista. O único confronto sem rivalidade estadual na Copa do Brasil será entre Vasco e Vitória.
Mandos de campo das quartas de final Copa do Brasil
- Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
- Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)
Do outro lado da chave:
- Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
- Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)
Novidades da competição
A Copa do Brasil este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.
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