Cafu sugere três treinadores brasileiros para a Seleção; confira os nomes

O ex-jogador Cafu sugeriu três técnicos do futebol brasileiro para assumir a Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Júnior, no final de março. O capitão do penta na Copa do Mundo de 2002 descartou a ideia de trazer um treinador estrangeiro, preferência do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

De acordo com Cafu, as principais alternativas são os técnicos empregados: Rogério Ceni (Bahia), Renato Portaluppi (Fluminense) e Roger Machado (Internacional). Os nomes coincidem com a declaração de Rodrigo Caetano, diretor executivo de seleções masculinas, no domingo (20), que ainda colocou Filipe Luís (Flamengo) no radar.

- É um ano e meio e você tem pouco tempo para trabalhar. Se tem pouco tempo para trabalhar, coloca um treinador brasileiro, que já está no Brasil, conhece o futebol brasileiro, conhece os jogadores. Vejo, hoje, o Rogério Ceni como grande nome, o Renato Gaúcho, o próprio Roger (Machado) que está fazendo um trabalho fantástico no Inter. Por que não pensar também nesses nomes ao invés de pensar só em nome de treinador estrangeiro que nem sabemos se vem ou não - afirmou ao Uol.

Cafu deu a declaração em Madri, na Espanha, antes da premiação do Laureus World Sports Awards, o "Oscar do esporte". Ele é um dos membros da academia da instituição. A ginasta brasileira Rebeca Andrade ganhou o prêmio na categoria "Retorno do ano".

Apesar da sugestão do ex-lateral, a CBF tem o italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid) e o português Jorge Jesus (Al-Hilal) como os nomes mais fortes no momento. Os dois devem deixar seus clubes atuais em junho, mas não confirmam publicamente as saídas e o interesse da Seleção.

- Não só o Jorge Jesus, como o Ancelotti, o próprio Abel, são treinadores que estão sendo especulados. Essa indefinição é muito ruim, até para nós respondermos. Acho que tinha de definir. Não sei porque o segredo de não definir o treinador da seleção. Isso gera uma expectativa muito grande. Você abre o mercado tipo: 'estou leiloando o cargo na seleção brasileira'. Isso, para o futebol brasileiro, é muito ruim. Todos esses treinadores têm capacidade, como tem também os técnicos brasileiros - completou.

Cafu foi o último a levantar a taça da Copa do Mundo pelo Brasil, em 2002. Foto: Antonio Scorza/AFP

CBF quer novo técnico em duas semanas

A intenção do presidente Ednaldo Rodrigues é definir um novo treinador em até 15 dias para ter um mês de preparação antes da próxima Data Fifa. A Seleção volta a campo pelas 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador (fora) e Paraguaia (casa). Os jogos estão previstos para as semanas do dia 1 e 9 de junho.