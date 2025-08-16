Veja quanto o São Paulo já arrecadou com vendas e empréstimos em 2025

Lucas Ferreira foi negociado pelo São Paulo ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, e embarcou esta semana para passar por exames e assinar o contrato. O jogador foi vendido por R$ 50,64 milhões. Com isso, o valor arrecadado com o atacante, formado em Cotia, ajudou o clube a alcançar R$ 212,78 milhões em receitas, superando em R$ 57,78 milhões a meta estipulada de R$ 155 milhões para a temporada.

continua após a publicidade

Nesta conta, existe um forte peso das Crias de Cotia. As negociações de William Gomes, Angelo, Lucas Ferreira e Matheus Ferreira renderam R$ 169,3 milhões. Ou seja, cerca de 80% do valor total.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em breve, existe também a chance do São Paulo lucrar com a ida de Henrique Carmo para o PSV. A reportagem confirmou que a ideia seria um empréstimo com opção de compra, mas ainda sem valores divulgados. Revelado em Cotia, o jogador tem posto de promessa e é visto como um ativo interessante. A tendência é que a negociação se resolva nos próximos 15 dias.

continua após a publicidade

Além disso, o São Paulo também faturou com outras transações e pelo mecanismo de solidariedade da Fifa,que garante ao clube uma porcentagem em vendas futuras de atletas formados em sua base.

Isso vale para casos em que o jogador já atua em outro time, mas passou pelas categorias de base do Tricolor. O percentual recebido varia conforme o tempo de formação e a fatia dos direitos que o clube ainda detém. Somando essas operações nesta temporada, o São Paulo arrecadou aproximadamente R$ 11 milhões.

continua após a publicidade

➡️São Paulo surpreende e negocia pela volta de Rafael Tolói

William Gomes foi a venda mais alta do São Paulo no ano (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja todas as negociações do São Paulo na temporada