Atlético-MG x Grêmio: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

Atlético-MG e Grêmio carregam uma das rivalidades interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Com mais de seis décadas de história no Campeonato Brasileiro, os confrontos entre mineiros e gaúchos são marcados pelo equilíbrio e pela intensidade dentro de campo. O Lance! apresenta as estatísticas de Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão.

Ao longo dos anos, as duas equipes já protagonizaram jogos decisivos, disputas por posições no topo da tabela e partidas memoráveis tanto em Belo Horizonte quanto em Porto Alegre. A diferença no retrospecto é pequena, e cada encontro carrega uma atmosfera especial, reforçada pelo peso das duas camisas no cenário nacional.

O fator mando de campo costuma desempenhar papel fundamental nesse confronto. O Atlético-MG tem ótimo aproveitamento jogando em casa, enquanto o Grêmio é forte diante de sua torcida. Essa dinâmica faz com que o visitante raramente consiga impor um domínio amplo, o que contribui para a imprevisibilidade do duelo.

Em 2025, a rivalidade volta a ser destaque no Brasileirão, com as equipes se enfrentando em momentos distintos da temporada, mas sempre com a expectativa de um jogo disputado e com importância na tabela de classificação.

Histórico de Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG e Grêmio já se enfrentaram 65 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio leva ligeira vantagem, com 26 vitórias (40%), contra 23 triunfos do Galo (35%) e 16 empates (25%). No total, o time gaúcho marcou 85 gols (média de 1,31 por jogo) e sofreu 73 (média de 1,12).

Em Belo Horizonte, a balança pende para o Atlético-MG. Em 34 partidas como mandante, o Galo venceu 18, empatou 8 e perdeu apenas 8, aproveitando bem o fator casa. Já em Porto Alegre, o Grêmio é dominante: em 31 jogos como mandante, o Tricolor venceu 18, empatou 8 e perdeu apenas 5.

A frequência de empates — cerca de um quarto dos confrontos — mostra que o equilíbrio é uma marca registrada da rivalidade. Outro dado relevante é que, em 60% dos jogos, o Atlético-MG conseguiu balançar as redes, enquanto o Grêmio marcou em 69% das partidas.

Partidas marcantes

Entre os jogos mais lembrados pelos torcedores está a vitória do Grêmio por 5 a 0, em 1996, em Porto Alegre — até hoje, a maior goleada do Tricolor sobre o Galo no Brasileirão. Do lado mineiro, as vitórias por 3 a 0 em 2001, 2004 e 2023, todas em Belo Horizonte, figuram entre os triunfos mais expressivos.

Fora de casa, o Atlético-MG já venceu o Grêmio por 3 a 2 em duas ocasiões (1998 e 2024), resultados que quebraram sequências positivas dos gaúchos. O Grêmio, por sua vez, tem como maior vitória como visitante o 4 a 0 aplicado em 2008, no antigo Mineirão.

Os resultados mais comuns também revelam o padrão do confronto: o 0 a 0 é o placar mais repetido em Belo Horizonte, enquanto no Sul o 2 a 0 e o 1 a 0 para o Grêmio aparecem com frequência.

Estatísticas do duelo

Total de jogos: 65 Vitórias do Atlético-MG: 23 (35%) Vitórias do Grêmio: 26 (40%) Empates: 16 (25%) Gols do Atlético-MG: 73 (1,12 por jogo) Gols do Grêmio: 85 (1,31 por jogo)

Esses números mostram um duelo que combina equilíbrio e força do mando de campo, com alternância de domínio ao longo das décadas.