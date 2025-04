Alvo da Seleção, Ancelotti abre o jogo sobre futuro no Real Madrid

Alvo da Seleção Brasileira para substituir Dorival Júnior e sob pressão no Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou a coletiva desta terça-feira (22), na véspera do jogo contra o Getafe em La Liga, para falar sobre seu futuro no clube. Apesar de não cravar o que vem pela frente, o comandante italiano deu indícios de uma possível permanência para a temporada 2025/26.

- Estou muito feliz com o clube, ciente de que é mais um ano complicado. A lua de mel continua, estou feliz, contente, com muita pressão, mas isso é sempre o caso nesta altura da temporada. Você vê o sucesso de perto. O estresse é combustível; não me incomoda, me dá mais energia. Até eu acordar de manhã, está tudo bem - revelou Ancelotti.

Carlo Ancelotti está ainda mais pressionado desde a eliminação na Champions League e não tem garantia na continuidade de seu cargo no Real Madrid. Apesar de falar em "continuação de lua de mel", ele voltou a despistar sobre o assunto em demais respostas na coletiva.

- Não tenho vingança contra ninguém nem nada. Adoro este banco, isso pode continuar o máximo possível. Agradecerei a todos se eu não ficar, só isso. No futebol, tudo é possível. Alguma coisa que acontece no futebol te surpreende? - finalizou.

Ancelotti sobre interesse da Seleção após possível saída do Real Madrid

Pressionado no Real Madrid, Carlo Ancelotti havia comentado anteriormente sobre o interesse da Seleção Brasileira em sua contratação. Além de não ter descartado a possibilidade de dirigir a equipe pentacampeã do mundo, o comandante afirmou que esse tema será pauta no fim da temporada.

- Não tenho nada para falar. No fim da temporada, falaremos disso. Agora não quero falar do meu futuro. Falarei com o clube, não com vocês - disse.

Desde a demissão de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira trabalha com as possibilidades das chegadas de Ancelotti ou Jorge Jesus. No Real Madrid, o nome de Xabi Alonso ganha força para substituir o italiano após quatro temporadas na equipe espanhola.