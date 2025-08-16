Não bastasse o momento delicado, potencializado pela derrota por 1 a 0 para o lanterna Sport, em casa, no último domingo (10), o Grêmio terá o desfalque de seu artilheiro para o jogo do próximo domingo (17), às 16h, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Leão da Ilha do Retiro e cumprirá suspensão automática. O recém-chegado Carlos Vinícius será seu substituto.

Reforço que estava livre no mercado após término de contrato com o Fulham, da Inglaterra, Carlos Vinícius estreou pelo Grêmio ao entrar aos 13 minutos do segundo tempo contra o Sport. Ele formou dupla de ataque com Braithwaite, e, principalmente pelo esforço e pelas tentativas de conclusão, foi um dos poucos que se salvaram na derrota gremista.

No estado em que iniciou carreira profissional, Carlos Vinícius busca voltar a marcar

A primeira oportunidade como titular de Carlos Vinícius em uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro será justamente no estado em que iniciou sua carreira profissional, pela Caldense, em 2017. Naquele mesmo ano, o centroavante se transferiu para o futebol europeu, onde passou por diversos clubes, com destaque para o Benfica, em que marcou 24 gols e deu 10 assistências em 47 jogos na temporada 2019/2020; e para o Tottenham, na temporada seguinte, onde foi treinado por José Mourinho e reserva de Harry Kane.

Porém, Carlos Vinícius buscará quebrar um jejum diante do Atlético-MG. O último gol do centroavante completará um ano e cinco meses. Foi no dia 17 de março de 2024, na vitória do Galatasaray, por 4 a 3, sobre o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco. Desde então, ele pouco jogou. Foram apenas mais 23 minutos em campo pela equipe turca, e 14 pelo Fulham, na temporada 2024/2025, antes de chegar ao Tricolor Gaúcho.