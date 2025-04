Rodrigo Caetano detalha busca de técnico para Seleção e cita brasileiros.

O diretor executivo de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, marcaram presença no Maracanã para observar o jogo entre Vasco e Flamengo. Em entrevista antes da bola rolar, Caetano citou quatro treinadores brasileiros e desconversou sobre estrangeiros no comando da Seleção.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em meio às negociações para definir o novo treinador da Seleção Brasileira, os executivos da entidade máxima do futebol acompanham alguns jogadores de perto para produzir relatórios a fim de abastecer a próxima comissão técnica, como afirmou em entrevista ao Prime Video.

- Estamos levantado os possíveis nomes, para que nas próximas semanas a gente inicie as negociações. Nossa ida a todos os estádios, e também o nosso acompanhamento por vídeo dos jogos europeus, é por conta da Data Fifa. Quando a nova comissão técnica chegar, vamos precisar abastecer o novo técnico com o banco de dados que a CBF tem - comentou Rodrigo Caetano.

continua após a publicidade

Do lado do Flamengo, quatro atletas estiveram na última convocação: Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson. Já do lado do Vasco, o atacante Rayan passou pelas seleções de base e, com 18 anos, foi convocado para a sub-20 no início de 2025.

Elogio aos técnicos brasileiros

Em 2023, depois da demissão de Ramon Menezes, Fernando Diniz assumiu o cargo para "tapar buraco" enquanto a CBF aguardava a chegada de Carlo Ancelotti. Contudo, o italiano renovou com o Real Madrid e, seis jogos depois, Diniz também foi demitido.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti é sonho antigo que Seleção pode realizar com um ano de atraso

Na sequência, Dorival Júnior foi contratado, mas por conta do desempenho ruim, não durou no comando do Brasil. Desde então, a Canarinha está sem treinador e segue na espera por Ancelotti. Em relação ao futuro treinador, o Rodrigo Caetano citou quatro nomes brasileiros, mas despistou quando perguntado sobre os estrangeiros.

- A intenção do presidente Ednaldo é termos um novo treinador 15 dias antes da próxima Data Fifa. Estamos trabalhando para termos uma definição até lá. Serão dois jogos difíceis e que vão encaminhar a classificação da Seleção para a Copa do Mundo. De nomes brasileiros temos Filipe Luís, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Roger Machado, mas os estrangeiros vou ficar devendo para vocês - concluiu.

Outros jogos observados

Juan, Rodrigo Caetano e Thomaz Araújo observam Botafogo x São Paulo (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press)

Antes de Vasco x Flamengo, os membros do Departamento de Seleções também estiveram presentes em outros jogos no Rio de Janeiro, como Botafogo e São Paulo, Botafogo e Juventude, e Fluminense e Santos, pelo Brasileirão; também assistiram a Flamengo e Central Córdoba-ARG, pela Libertadores.

Além das competições nacionais e sul-americanas, o trio acompanha também os campeonatos europeus que contam com jogadores brasileiros, como a La Liga e a Premier League. A próxima Data FIFA será em junho, quando a Seleção disputa a 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.