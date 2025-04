Dorival está livre de impasse com CBF e pode assinar com o Corinthians

O Corinthians segue na busca pela contratação de Dorival Júnior. As negociações avançaram após uma reunião realizada nesta terça-feira (22), e um novo encontro deve ser decisivo para a chegada do treinador ao Parque São Jorge. Um dos fatores que destravaram a tratativa foi a resolução de um impasse entre Dorival e a CBF, o que deixou o técnico livre para negociar com um novo clube.

O treinador comandou a Seleção Brasileira entre 2024 e 2025, e deixou a equipe em março, após uma derrota por 4 a 1 para a Argentina, nas Eliminatórias da Copa. Conforme noticiado pelo 'Uol' e confirmado pelo Lance!, a rescisão não foi assinada de forma imediata, mas Dorival Júnior e a CBF acertaram esse impasse, e o treinador está livre para assumir com o Timão.

As conversas agora são entre o clube e Dorival Júnior. As partes buscam resolver detalhes burocráticos para viabilizar a contratação do treinador. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, está em Florianópolis desde a terça-feira (22) para acelerar a negociação.

As primeiras conversas foram positivas. Dorival Júnior gostou do projeto esportivo apresentado pelo Corinthians e aceitou prosseguir com as negociações. Nesta quarta-feira (23), um novo encontro irá acontecer para acertar detalhes burocráticos.

Dorival Júnior deixou a Seleção Brasileira em março deste ano (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Pressa por um treinador

O Timão tem pressa por um novo treinador. O cargo está vago desde a saída de Ramón Díaz, na última quinta-feira (17), após derrota para o Fluminense, no Campeonato Brasileiro. Desde então, o Corinthians tem sido comandado interinamente por Orlando Ribeiro, técnico da equipe sub-20.

A diretoria do Timão chegou a acertar com Tite, que inclusive era esperado para assinar contrato na terça-feira (22), mas o treinador surpreendeu a diretoria ao anunciar uma pausa indeterminada na carreira para cuidar da saúde mental e física.

Com a negativa do treinador, o Corinthians aposta todas as fichas na contratação de Dorival Júnior. Anteriormente, o clube alvinegro havia feito contato com um intermediário, e as reuniões em Florianópolis são as primeiras conduzidas por Fabinho Soldado.