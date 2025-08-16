Apesar de ver o Campeonato Brasileiro como importante, o Internacional já deflagrou, mesmo que não oficialmente, operação visando a volta das oitavas de final da Libertadores. A derrota por 1 a 0 na quarta-feira (17) deixou a disputa “bem aberta”, como o próprio técnico Rogar Machado comentou após o duelo no Maracanã. Por conta disso, sem deixar a competição nacional de lado, o foco é o torneio continental. O Lance! apurou algumas ações de bastidores que indicam a deflagração dessa operação.

Para se classificar às quartas de final, o Colorado precisa vencer o Rubro-Negro por dois gols de diferença.

Time reserva no domingo?

Antes do enfrentamento decisivo no torneio continente, os dois times se jogam entre si pelo Brasileirão neste domingo, às 18h30min (de Brasília). Com isso, há possibilidade de time misto ou reserva na partida do Beira-Rio. Conforme relatos, a situação dos titulares será vista caso a caso. O técnico Roger Machado já havia antecipado a tendência na coletiva no Maracanã:

– O Brasileiro é importante, mas essa partida vem bem no meio de uma disputa [as oitavas da Libertadores]. A gente vai ver quem vai estar bem recuperado para o domingo.

Pelos dois últimos treinos, nos quais os 11 que iniciaram o jogo da quarta (13) apenas correram no gramado e fizeram exercícios na academia, a equipe será praticamente todo reserva, com Rochet; Benítez, Clayton, Victor Gabriel e Pablo (Juninho); Richard, Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado; Rafael Borré e Valencia.

Recuperação de Carbonero

Outra etapa da operação está a cargo do departamento médico, que trabalha na recuperação do atacante Carbonero. O camisa 7 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e faz tratamento intensivo para ser um reforço para o confronto com o time carioca.

De acordo com relatos feitos ao Lance!, o colombiano faz fisioterapia em três turnos: de manhã e de tarde, no clube, e à noite, em casa, com um profissional particular. A iniciativa leva em conta a boa fase do atacante, que marcou três gols em cinco jogos, e a má-fase de Wesley, que só balançou as redes uma vez no ano.

Carbonero faz fisioterapia em três turnos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O que é preciso melhorar

Além disso, Roger Machado trabalha com a comissão técnica e o time o que precisa ser levado em conta para virar o confronto. Segundo declarações dadas por ele na coletiva no Rio de Janeiro são três questões: corrigir o posicionamento na bola aérea defensiva; reter mais a posse da bola após os desarmes; e cuidar os contra-ataques.

Os dois primeiros ficaram bem visíveis no primeiro tempo a partida de ida. O gol de Bruno Henrique saiu em uma cobrança de escanteio. Enquanto isso, a equipe carioca teve mais de 70% de posse de bola porque o Colorado não soube ficar com ela.

Já o terceiro precisa ser observado principalmente porque o Inter terá que ir para cima do Flamengo para buscar o resultado. Assim, acabará correndo riscos de perder a bola na frente e ter que recompor a defesa rapidamente.