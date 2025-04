Galvão bate martelo sobre presença de Neymar na Seleção   

Galvão Bueno bateu o martelo sobre a presença de Neymar na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. À Romário TV, o narrador declarou que torce pelo retorno do camisa 10 do Santos, mas apontou que a convocação precisa ser merecida.

Para o comunicador, o jogador seria uma peça importante para o setor ofensivo da equipe brasileira. Porém, Galvão destacou que primeiro, o atacante precisa retornar a boa forma física e voltar a ter boas atuações dentro de campo, para depois se preocupar em usar a camisa 10 da Seleção.

- Torço demais para o Neymar. Ele joga em qualquer posição do ataque. Não digo que a Seleção precise jogar em prol dele, mas ele estando bem e jogando para a equipe. A capacidade dele é muito grande - iniciou o narrador.

- Transmitir o retorno dele no Fluminense e Santos. Ele correu o tempo todo, foi lá pra trás ajudar na área e jogou de forma intensa. Mas não foi brilhante. O Santos precisa muito dele, e ele precisa jogar. Agora, tem que levar o Neymar para a Seleção? Não, ele que tem que se levar. Na hora certa. Toma a dez - concluiu.

Galvão Bueno falou sobre futuro de Neymar na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Nova lesão de Neymar no Santos

O camisa 10 retornou aos gramados, após mais de um mês de recuperação de lesão, no último dia 13 de maio, na derrota do Santos por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã. Jogo citado por Galvão Bueno. Três dias depois, na última quarta-feira (16), Neymar teve uma nova lesão, na vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0, na Vila Belmiro. Ambas as partidas foram válidas pelo Brasileiro.

Até o momento, o retorno do craque aos gramados segue como indefinido. Desde o retorno ao Santos, o atacante tem sete jogos disputados, tendo marcado três gols e três assistências.