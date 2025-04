Rebeca Andrade ganha Prêmio Laureus de ‘Retorno do Ano’

Rebeca Andrade continua fazendo história. Nesta segunda-feira (21), ela se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte". Rebeca foi premiada na categoria "Retorno do Ano", após superar uma série de lesões e conquistar quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

continua após a publicidade

➡️Mentor de Rebeca Andrade revela planejamento da Seleção para ciclo olímpico

Com os resultados em Paris, a ginasta também se tornou a maior medalhista brasileira na história das Olimpíadas. Ao todo, Rebeca tem seis medalhas olímpicas, duas conquistadas em Tóquio e quatro em Paris, superando a marca de Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco pódios.

Além de Rebeca Andrade, concorreram à categoria Retorno do Ano a nadadora australiana Ariarne Titmus, campeã olímpica nos 400m após a retirada de um tumor no ovário; o nadador americano Caeleb Drussel, que subiu ao pódio em Paris após afastamento por questões de saúde mental; o jogador de críquete indiano Rishab Pant, que voltou à seleção após sofrer grave acidente de carro; a esquiadora alpina suíça Lara Gut-Behrami, bicampeã da Copa do Mundo oito anos após o primeiro título; e o motociclista espanhol Marc Márquez, que quase se aposentou após grave lesão no braço.

continua após a publicidade

Rebeca Andrade ao lado de Simone Biles e Nadia Comaneci no Laureus (Foto: Javier Soriano / AFP)

Rebeca repete feito de Ronaldo Fenômeno

A conquista de Rebeca Andrade remete ao feito de outro ícone do esporte. Em 2003, Ronaldo Fenômeno foi premiado com o Laureus de "Retorno do Ano", após superar grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por um ano e três meses e liderar a Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção Brasileira também foi contemplada com o Prêmio Laureus em 2002, eleita como Equipe do Ano. O nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico brasileiro da história, foi eleito três vezes como o Paratleta do ano, em 2009, 2013 e 2016.

continua após a publicidade

O Prêmio Laureus

Realizado desde 2000, o Prêmio Laureus do Esporte Mundial premia os melhores atletas do ano. Os vencedores são selecionados pelos 1,3 mil membros do Painel Global de Mídia Laureus. O prêmio também incluirá o Laureus Sport for Good Award, que reconhece um indivíduo ou organização que tenha feito uma contribuição significativa para transformar a vida de crianças e jovens por meio do esporte.