Segundo o "The Athletic", Carlo Ancelotti deve deixar o cargo de técnico do Real Madrid. O destino mais provável do italiano é a Seleção Brasileira, que está sem treinador desde março, quando demitiu Dorival Júnior. Ancelotti trabalha com várias opções disponíveis - incluindo permanecer no Real Madrid em uma função que não seja como técnico -, mas, de acordo com o portal, sua preferência é assumir o comando do Brasil.

O treinador é o sonho do presidente da CBF, Ednaldo Pereira, que também trabalha com a possibilidade de trazer Jorge Jesus, do Al Hilal. Em entrevista coletiva recente, Ancelotti despistou sobre seu futuro.

— Não tenho nada para falar. No fim da temporada, falaremos disso. Agora não quero falar do meu futuro. Falarei com o clube, não com vocês — disse Ancelotti quando questionado sobre a Seleção Brasileira.

Ancelotti está pressionado no Real Madrid após eliminação para o Arsenal nas quartas de final da Champions League. Com a chegada de Mbappé, o time não consegue desempenhar o mesmo futebol da temporada passada, quando foi campeão de La Liga e da Champions League. No campeonato espanhol, o Real Madrid está em segundo lugar e não depende só de si para ser campeão. No próximo sábado (26), a equipe enfrenta o Barcelona pela final da Copa do Rei.

O "The Athletic" apurou que um representante da CBF esteve presente na derrota do Real Madrid para o Arsenal nesta quarta-feira (16), com a intenção de se reunir com Ancelotti naquela semana. A CBF, contudo, negou a informação e afirmou que a questão do novo técnico da seleção está sendo tratada apenas pelo coordenador executivo geral, Rodrigo Caetano, e pelo presidente Ednaldo Rodrigues, que estão no Rio de Janeiro.

Jorge Jesus deve sair do Al-Hilal ao fim da temporada

Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal até o fim da temporada e não deve renovar. O português é um dos alvos, junto com Ancelotti, para assumir o posto de treinador da Seleção. Perguntado sobre a possibilidade, Jesus despistou em entrevista coletiva.

— Não posso comentar sobre boatos que não são verdadeiros... Só ouço falar deles na mídia e não responderei a coisas levantadas pela mídia sem o meu conhecimento. Já conversei sobre isso com o presidente e com o clube Al-Hilal — disse.