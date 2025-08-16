Conselho marca data de nova eleição presidencial do Corinthians

O Conselho Deliberativo marcou para o dia 25 de agosto, segunda-feira, a eleição indireta que definirá o substituto definitivo de Augusto Melo na presidência do Corinthians. O pleito, restrito aos votos dos conselheiros, será realizado no Parque São Jorge e o mandato do eleito irá até 2026.

Na mesma data, os conselheiros do Corinthians também vão votar para escolher um novo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, cargo vago desde a renúncia de Roberson Medeiros, no início deste mês, que abriu mão da função para cuidar de assuntos pessoais.

O impeachment de Augusto Melo foi definido pelos associados do Corinthians no dia 9 de agosto. Antes disso, os conselheiros haviam aprovado o afastamento no dia 26 de maio. O ex-presidente é réu por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso que apura irregularidades no contrato de patrocínio da casa de apostas Vai de Bet e o clube alvinegro, que perdurou entre janeiro e junho de 2024.

Candidatos

Osmar Stábile assumiu interinamente a presidência do Corinthians após a saída de Augusto Melo. O dirigente será candidato nas novas eleições e tem o apoio de nomes fortes do Conselho Deliberativo, que acreditam que uma mudança de direção seria prejudicial ao clube neste momento.

Entretanto, apesar de muitos defenderem sua eleição por aclamação, Osmar Stábile terá concorrentes no pleito. Roque Citadini, da chapa União dos Vitalícios, também demonstrou intenção em participar da corrida eleitoral.

Por fora, o conselheiro vitalício Ilmar Schiavenato deve participar da eleição e busca apoio entre antigos aliados de Augusto Melo. Já André Castro, da chapa Preto no Branco, também pretende se lançar candidato e apresenta como trunfo uma suposta carta de intenção que prevê um aporte de R$ 5,5 bilhões nos cofres alvinegros.