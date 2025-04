No radar da Seleção, veja os feitos de Rogério Ceni pelo Bahia

Rogério Ceni entrou na lista de nomes citados por Rodrigo Caetano, diretor executivo de seleções masculinas da CBF, como técnicos que são observados no Brasil para um possível trabalho na seleção brasileira. O interesse se justifica, já que o treinador vive bom momento pelo Bahia e tem no currículo um título, tabu de 36 anos quebrado e feito inédito na história do clube.

Rodrigo Caetano estava com Juan Santos, coordenador técnico da CBF, no Maracanã, no último sábado, para observar atletas de Flamengo e Vasco que podem vestir a amarelinha nas próximas convocações. Em entrevista à Prime Video antes da bola rolar, ele citou Rogério Ceni entre treinadores brasileiros que são cotados para assumir a vaga deixada por Dorival Júnior na Seleção, mas despistou sobre os estrangeiros.

- A intenção do presidente Ednaldo [Rodrigues] é termos um novo treinador 15 dias antes da próxima Data Fifa. Estamos trabalhando para termos uma definição até lá. Serão dois jogos difíceis e que vão encaminhar a classificação da Seleção para a Copa do Mundo. De nomes brasileiros temos Filipe Luís, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Roger Machado, mas os estrangeiros vou ficar devendo para vocês - declarou.

Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, vive fase turbulenta no clube espanhol e é um dos nomes fortes entre os estrangeiros para assumir a seleção brasileira, ao lado de Jorge Jesus. Mas o de Rogério Ceni é novidade, e os números do treinador justificam a observação.

Trajetória de Ceni pelo Bahia

Rogério Ceni assumiu o Bahia em setembro de 2023 com a clara missão de livrar o time do rebaixamento, no primeiro ano de gestão do Grupo City. O objetivo foi cumprido ao término de 38ª rodada, e a promessa era de que o Bahia iria em busca de coisas maiores em 2024.

Apesar do vice-campeonato estadual diante do rival Vitória, o Tricolor apresentou um maior nível de maturidade em competições nacionais no ano seguinte, chegou às quartas de final da Copa do Brasil e se classificou para a Libertadores depois de brigar na parte de cima da tabela durante todo o Brasileirão. A equipe terminou na 8ª posição e carimbou o passaporte para a fase prévia da competição continental depois de 36 anos.

O ano de 2025 começou com ainda mais expectativas, já que o Bahia finalmente conquistou o título do Campeonato Baiano ao bater o Vitória na final e garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores ao eliminar o The Strongest e o Boston River. Nas duas rodadas disputadas até agora, o time deixou uma boa impressão no empate com o Internacional e na vitória diante do Nacional (URU), em Montevideo, a primeira da equipe fora de casa na história do torneio.

Números de Rogério Ceni pelo Bahia:

Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento 107 55 22 30 58,2%

Apesar de um início ruim no Campeonato Brasileiro, esse é só o começo do projeto do Grupo City para o Bahia, que tem Rogério Ceni como um dos principais pilares. Vale destacar que não está na cultura do conglomerado a troca constante de treinadores. A ideia é dar continuidade ao longo dos anos, como acontece com Guardiola no Manchester City.

Após a partida contra o Ceará, no dia 27 de março, pela Copa do Nordeste, antes mesmo da demissão de Dorival Júnior, Rogério Ceni foi perguntado sobre a possibilidade de assumir a seleção, em entrevista coletiva, e deu resposta dura a uma jornalista.

- O técnico da Seleção é Dorival Júnior… Nem falemos sobre esse assunto, por gentileza.

Diante disso, a CBF precisa se movimentar para encontrar a alternativa ideal já de olho na próxima Data Fifa, que está marcada para junho, quando a Seleção disputa a 15ª e 16ª rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.