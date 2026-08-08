Botafogo explica plano estratégico para reestruturação da SAF Glorioso vê troca de comando iminente com chegada da GDA Luma

Em nota publicada na noite da última sexta-feira (7), o Botafogo detalhou um plano estratégico dentro do processo de reestruturação da SAF após a saída de John Textor e a chegada iminente da GDA Luma, nova investidora, na figura do empresário Gabriel de Alba.

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O comunicado esclarece que tal processo teve início no dia 14 de maio, quando Eduardo Iglesias foi nomeado diretor da SAF. O Alvinegro focou em metas de redução do quadro salarial, passou por auditoria financeira e deu passo importante com a recuperação judicial.

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Foram destacadas as figuras de Iglesias, João Paulo Magalhães Lins, presidente do Botafogo Social, e do investidor Gabriel de Alba. A operação com a GDA Luma já começou extraoficialmente enquanto as partes finalizam acordo para compra das ações junto a Cork Gully, administradora judicial da Eagle, antiga controladora.

Na parte esportiva, a SAF foi direta. Manutenção de contratos com pilares do projeto — como Alex Telles, que renovou por dois anos — e nova realidade nas próximas três temporadas.

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Gabriel de Alba avançou para comprar a SAF do Botafogo (Foto: Reprodução)

Veja o comunicado do Botafogo:

"Em 14 de maio, a nova gestão da SAF Botafogo iniciou um amplo processo de reestruturação, com a implementação de um Plano Estratégico de 100 dias. Para esse período, foram estabelecidos os seguintes objetivos:

Realizar uma auditoria completa das finanças da SAF; Revisitar contratos, reduzir despesas, criar novos protocolos internos e redefinir diretrizes de gestão, scout, contratações e política salarial do Departamento de Futebol; Intensificar o diálogo e a negociação direta com os credores do Plano de Recuperação Judicial, inclusive por meio de reuniões presenciais, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a construção de soluções; Trabalhar pela manutenção e renovação dos atletas considerados estratégicos para a continuidade do projeto esportivo;7 Equilibrar a composição do elenco entre experiência e juventude, construindo uma equipe sustentável e competitiva, com espaço para a integração e valorização dos atletas formados nas categorias de base; Restabelecer as conexões institucionais com o mercado, fortalecendo o relacionamento com entidades governamentais, clubes, agentes e demais participantes do ecossistema do futebol; Apresentar às lideranças do Clube um cenário realista para os próximos três anos, estabelecendo diretrizes claras para a reconstrução e o crescimento sustentável da SAF.

Ao longo desses primeiros meses, foram alcançados avanços relevantes em todas as frentes estabelecidas. Algumas decisões exigiram medidas difíceis e, por vezes, impopulares. No entanto, todas elas foram tomadas com responsabilidade, transparência e foco na sustentabilidade financeira, na estabilidade institucional e na competitividade esportiva.

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Essas medidas representam etapas fundamentais para a estabilização da SAF e para a construção de bases sólidas que permitam ao Botafogo retomar o caminho do crescimento sustentável, fortalecer sua credibilidade e voltar a disputar títulos de forma consistente.

A SAF Botafogo segue executando seu plano de reestruturação sob a liderança do CEO Eduardo Iglesias, contando com a colaboração permanente do Presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, João Paulo N. Magalhães Lins, e em alinhamento com o investidor Gabriel de Alba (GDA), cujo apoio financeiro e institucional tem sido decisivo para a implementação das medidas previstas e para a construção de um novo ciclo de crescimento do Clube.

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Os desafios permanecem relevantes, mas os avanços já alcançados reforçam a convicção de que o Botafogo está construindo bases sólidas para um futuro financeiramente sustentável, esportivamente competitivo e institucionalmente forte."

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