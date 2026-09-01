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⁠No auge do desempenho, Atlético chega confiante em busca da classificação contra o Cruzeiro

Galo vive o melhor momento no ano com invencibilidade de 13 partidas

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/09/2026 06:00
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Atlético no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive seu auge técnico na temporada. A equipe atravessa uma sequência invicta, apresenta desempenho em alto nível e chega confiante para buscar a classificação contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.
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O Atlético vive seu auge técnico na temporada. A equipe atravessa uma sequência invicta, apresenta desempenho em alto nível e chega confiante para buscar a classificação contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

O time comandado por Eduardo Domínguez vive seu melhor momento na temporada e chega ao duelo respaldado por uma grande sequência de invencibilidade. O Galo não sabe o que é perder há 13 partidas. Nesse período, são sete vitórias e seis empates, com 17 gols marcados e apenas oito sofridos.

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Além dos bons resultados, o sistema defensivo também tem sido um dos pontos fortes da equipe. Em sete dos últimos 13 jogos, o Atlético não foi vazado, mostrando a evolução do time também no aspecto defensivo.

O time de Domínguez vem apresentando um futebol consistente, e os resultados acompanham essa evolução. A equipe parece ter encontrado o modelo de jogo ideal para as características do elenco, com um padrão definido, equilíbrio entre os setores e uma base que vem sendo mantida pelo treinador.

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Em conjunto da evolução coletiva, Domínguez também vem conseguindo extrair boas respostas individuais do elenco. Os novos jogadores ganham ritmo e entrosamento, enquanto atletas que já estavam no clube apresentam evolução de desempenho.

Fred é um exemplo. O meia chegou recentemente ao Galo e, aos poucos, vem ganhando mais ritmo de jogo, se entrosando com os companheiros e entendendo melhor a dinâmica da equipe.

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Renan Lodi também vive um momento de destaque. O lateral é uma das principais peças da equipe e atravessa uma temporada artilheira, contribuindo também como arma no setor ofensivo.

Jogadores que são opções no banco também passaram a ganhar mais espaço. É o caso de Reinier, que vem crescendo de produção, marcando gols e tendo boas atuações. O bom momento do atacante aumenta a disputa por posições e, consequentemente, eleva o nível de concorrência dentro do elenco.

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Com confiança elevada, elenco mais encorpado e uma sequência positiva de resultados e desempenho, o Atlético chega ao duelo decisivo contra o maior rival com o objetivo de avançar às semifinais da Copa do Brasil. A classificação também representaria mais um passo importante na temporada, já que o Galo segue vivo nas três competições que disputa. Paralelamente, a equipe mantém como principal objetivo no Campeonato Brasileiro a busca por uma vaga na Copa Libertadores de 2027.

Thiago Borbas e Reinier celebram gol em Atlético x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)
Thiago Borbas e Reinier celebram gol em Atlético x Vitória (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapres)

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