O Athletico e o Coritiba conquistaram o principal objetivo de 2025 e subiram da Série B para a Série A de 2026. A dupla Atletiba teve um início de ano marcado por eliminações precoces, mas conseguir se recuperar na Segundona.

A temporada do Athletico teve uma eliminação inesperada na semifinal do Campeonato Paranaense, quando buscava o tri, em derrota por 3 a 0 para o Maringá, em plena Arena da Baixada, em março. A diretoria até bancou o técnico Maurício Barbieri, em uma atitude atípica, mas ele foi demitido na sexta rodada da Série B, na goleada sofrida por 4 a 1 para o Botafogo-SP, também em casa.

O treinador do sub-20, João Correia, ficou interinamente por três jogos até Odair Hellmann assumir em maio. O treinador pegou o Furacão na terceira fase da Copa do Brasil e a cinco pontos do G-4 na Série B, a partir da nona rodada.

O Athletico continuou patinando na Segundona e precisou contratar na janela de transferência, entre julho e agosto. O principal reforço foi o atacante Kevin Viveros, do Atlético Nacional-COL, por R$ 27,4 milhões, na maior contratação da história.

O atacante colombiano fez 10 gols em 25 jogos, sendo nove na Série B - oito deles fora de casa. O lateral-direito Benavídez, o zagueiro Carlos Terán e o atacante Mendoza também chegaram e viraram titulares em um time que precisava se renovar. Outro reforços, o zagueiro Aguirre perdeu espaço, e o volante Élan Ricardo fez apenas um jogo.

Além das contratações, o treinador Odair Hellmann deu espaço para o zagueiro Arthur Dias e o atacante Leozinho, que deram novo fôlego, e mudou a posição de Zapelli. O camisa 10 argentino passou de meia de criação para segundo volante e cresceu na nova função.

Com as mudanças, a equipe rubro-negra chegou às oitavas de final do torneio mata-mata, passando por São Paulo e caindo para o Corinthians, e embalou na Segundona. O técnico até ficou sete jogos sem vencer, a nove pontos do G-4, mas foi bancado e arrancou no returno, com 70,2% de aproveitamento (12V, 4E, 3D).

Já o Coritiba passou por uma turbulência logo no começo do ano, entre o fim de fevereiro e o início de março. Em uma semana, o Coxa foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF, nos pênaltis, fora de casa, e nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá, em casa.

As quedas seguidas resultaram em protesto da torcida na Avenida Faria Lima, em São Paulo, contra a Treecorp, da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A gestora assumiu o clube no fim de 2022 e só acumulou resultados negativos, com as piores campanhas do time nas histórias da Séries A (2023) e B (2024).

O histórico do clube indicaria uma troca de comando, mas a diretoria coxa-branca manteve o técnico Mozart e colheu os frutos na Série B. Além disso, após o estadual, comprou o zagueiro Jacy e trouxe o volante Wallisson, que viraram titulares - os atacantes Iury Castilho e Clayson, por outro lado, decepcionaram.

Na campanha da Segundona, o Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona. Ainda ficou 15 rodadas (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª.

O desempenho regular terminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus. A torcida, vale destacar, teve a melhor médica de público do torneio, com 22.048 pagantes por partida.

A principal valência da equipe foi o sistema defensivo, com destaque para o goleiro Pedro Morisco e a dupla de zaga Jacy e Maicon. O Coxa teve a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas.

O desempenho de melhor visitante, com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D), compensou a irregularidade em casa, com 10ª campanha, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D). O ataque também ficou devendo, o quinto pior ataque, com 39 gols.

Na beira do gramado, o técnico Mozart teve 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos. O aproveitamento foi de 58%.

Números do Athletico em 2025

Temporada: 30 vitórias, 15 empates e 16 derrotas em 61 jogos, com 84 gols marcados e 62 gols sofridos.

Paranaense: 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas em 15 jogos, com 23 gols marcados e 13 gols sofridos.

Copa do Brasil: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 8 jogos, com 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias , 8 empates e 11 derrotas em 38 jogos, com 53 gols marcados e 43 gols sofridos.

Aproveitamento dos técnicos do Athletico em 2025

Maurício Barbieri: 12 vitórias, 7 empates e 5 derrotas em 24 jogos - 59,7%.

João Correia (interino): 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos - 44,4%.

Odair Hellmann: 17 vitórias, 7 empates e 10 derrotas em 34 jogos - 56,8%.

Números do Coritiba em 2025

Temporada: 25 vitórias, 15 empates e 13 derrotas em 53 jogos, com 62 gols marcados e 40 gols sofridos.

Paranaense: 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 13 jogos, com 20 gols marcados e 11 gols sofridos.

Copa do Brasil: 1 empate em 1 jogo, com 2 gols marcados e 2 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 38 jogos, com 39 gols marcados e 23 gols sofridos.

Aproveitamento dos técnicos do Coritiba em 2025

Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos - 58%.

Moisés Moura (interino): 1 vitória e 2 derrotas em 3 jogos - 33,3%

Athletico e Coritiba se preparam para 2026

De volta à elite do futebol brasileiro, Athletico e Coritiba estão de férias e planejam a próxima temporada. Os dois clubes disputarão o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão no ano que vem.

No comando, Odair Hellmann tem contrato com o Furacão até maio e trata da renovação. Já o Coxa mudou de Mozart para Fernando Seabra.

O elenco atleticano inicia treinos online em 24 de dezembro e inicia a pré-temporada no CT do Caju em 2 de janeiro de 2026, enquanto o grupo alviverde começa os trabalhos em 27 de dezembro, no CT da Graciosa. O Athletico disputará o estadual com o time sub-20, tendo alguns reforços do elenco principal, e o Coxa iniciará as duas primeiras rodadas com uma equipe sub-23 para o de cima assumir no terceiro.

Projeções do Athletico para 2026

Para o ano que vem, a diretoria rubro-negra definiu que vai utilizar um time sub-20, com alguns reforços do principal, para a disputa do Campeonato Paranaense. O título do estadual não é uma cobrança, com quartas de final da Copa do Brasil e a permanência na Série A como metas - uma vaga na Sul-Americana de 2027 também é considerável 'alcançável'.

- Ano que vem vai ser dificílima (Série A). Sempre é muito difícil quando você volta. Ano que vem sobe o patamar, sobe a dificuldade. Temos que ter atenção para não criar um cenário de cobrança. É um ano de extrema dificuldade para estabelecer o Athletico. Vai ser de confirmação na Série A - avaliou Odair Hellmann.

O técnico tem contrato até maio de 2026 e acertou verbalmente uma extensão até o fim do mesmo. Ele quer mais dois anos, mas o clube conseguiu reduzir.

No elenco, nove jogadores estão em fim de contrato e apenas o lateral-esquerdo Léo Derik tem a renovação garantida. O Athletico contratou, até aqui, o lateral-direito Gilberto, e os volantes Alejandro García, Jadson e Juan Portilla.

Já os atletas com acordo, a direção entende que o lateral-esquerdo Esquivel e o meia Zapelli podem receber propostas de compra. Destaque, o centroavante Viveros não é 'negociável' no momento.

Projeções Coritiba para 2026

Após uma folha salarial de R$ 4,5 milhões, R$ 1,5 milhão a menos do que em 2024, o Coritiba projeta um salto financeiro para 2026. A diretoria trabalha com um orçamento de R$ 170 milhões para o departamento de futebol.

Após a saída de Mozart por desacordo financeiro, o Coxa fechou com Fernando Seabra como técnico. No elenco, renovou com o goleiro reserva Gabriel Leite, o zagueiro Rodrigo Moledo e o meia Josué, exerceu a opção de compra do volante Wallisson, do Athletic, e não renovou com 10 atletas.

Até aqui, os reforços foram o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.

Esportivamente, o clube pretende voltar a vencer o Paranaense, que não conquista desde 2022, avançar até as oitavas da Copa do Brasil e permanecer na Série A. Desde da era dos pontos corridos, a partir de 2003, o Coritiba ficou seguidamente na elite por sete temporadas, entre 2011 e 2017, e disputou a Série B em oito oportunidades.