Coritiba surpreende e não chega a acordo de renovação com o técnico Mozart
Coxa e treinador esbarram em pedida salarial
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba anunciou no final da tarde desta sexta-feira (28) que não chegou a um acordo pela renovação do técnico Mozart. O comandante de 46 anos levou o Coxa de volta à Série A e conquistou o título da Série B.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Conselho do Coritiba retira nome de ex-presidente morto de setor do Couto Pereira
Futebol Nacional28/11/2025
- Futebol Nacional
Coritiba: confira jogadores em fim de contrato e com acordo para 2026
Futebol Nacional28/11/2025
- Futebol Nacional
Galvão Bueno compara Athletico e Coritiba: ‘Time grande de verdade’
Futebol Nacional27/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- O Coritiba Foot Ball Club informa que, após conversas realizadas nos últimos dias, o treinador Mozart e o Clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual. O Coxa agradece ao profissional pelo trabalho, profissionalismo e comprometimento demonstrados durante o período em que esteve à frente da equipe. O treinador sempre será lembrado como o comandante do tricampeonato brasileiro da Série B. Desejamos ao profissional sucesso na continuidade de sua carreira - escreveu o clube, nas redes sociais.
A decisão do final desta semana surpreende, já que o treinador tinha a permanência encaminhada. Nos últimos dias, inclusive, Mozart se reuniu com a diretoria alviverde para planejar 2026.
Em entrevistas recentes, o técnico coxa-branca chegou a afirmar que pretendia manter de 40% a 50% do elenco. No mercado da bola, a ideia era contratar de 'seis a oito jogadores'.
O Lance! apurou que o principal entrave foi a questão financeira. No clube, a direção avaliou que o pedido salarial feito por Mozart ficou acima do planejado, enquanto o comandante esperava uma valorização maior do que a oferecida.
- Obrigado, Coritiba! Quero agradecer imensamente ao Coxa por esse capítulo especial na minha carreira. Sigo em frente com a consciência tranquila de ter entregado o meu melhor ao lado de todo o grupo de atletas, comissão técnica, diretoria e da torcida coxa-branca. A temporada de 2025 terá um lugar especial na minha trajetória como treinador e no meu coração. Desejo todo sucesso ao Coritiba. Não tenho dúvidas de que o processo de reestruturação do clube trará resultados à altura de sua grandeza e do amor dessa torcida. Foi um prazer voltar a defender suas cores, Coritiba - postou Mozart, nas redes sociais.
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
Aproveitamento do Mozart no Coritiba
Contratado em novembro de 2024, Mozart começou a atual temporada em baixa, com eliminações nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Mesmo assim, o técnico foi mantido e colheu os frutos no torneio nacional de pontos corridos.
O Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona, e outras 15 (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª. O desempenho regular culminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus.
Pela Segundona, ele comandou a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas, com destaques individuais para o goleiro Pedro Morisco e os zagueiros Maicon e Jacy, e foi o melhor visitante com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D). Por outro lado, o time teve o quinto pior ataque, com 39 gols, e 10ª campanha em casa, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D).
Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos (58%).
Carreira de Mozart
Após curta passagem pelo Jaraguá-SC, em 2013, Mozart chegou nas categorias de base do Coritiba em 2015 e ficou até 2020, com passagens do sub-13 ao sub-23. O primeiro clube profissional foi o CSA.
No ano seguinte, começou bem na Chapecoense e recebeu um convite para assumir o Cruzeiro, mas durou apenas 12 partidas. O treinador retornou ao CSA e brigou por acesso à Série A, além de ter recuperado o Guarani na Série B no ano seguinte.
Em 2023, ele saiu do Bugre, passou rapidamente pelo Atlético-GO e novamente brigou por acesso, dessa vez com o Mirassol. No ano passado, enfim, conseguiu levar o Leão Caipira para a elite do futebol brasileiro.
Neste ano, Mozart preferiu sair do time paulista e acertou com o Coritiba. Ele novamente subiu de divisão, com título, e se tornou o primeiro treinador a conquistar o acesso por dois anos consecutivos comandando os respectivos times nas 38 rodadas da Série B.
- Matéria
- Mais Notícias