Arias retorna à Série A por alto valor mesmo após queda no mercado da bola

Anunciado pelo Palmeiras no último sábado (7), Jhon Arias está de volta ao futebol brasileiro pouco mais de seis meses após deixar o Fluminense e se transferir para o Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano de 28 anos assinou até 2029 com o alviverde e chega como a 25 milhões de euros, ou quase R$ 155 milhões na cotação atual. O valor coloca o atacante como a segunda maior contratação da história do clube, atrás apenas de Vitor Roque, e coloca o atleta em um patamar de destaque, apesar da desvalorização no mercado da bola.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Desde que saiu do Fluminense, Arias segue uma decrescente na sua avaliação financeira no mercado, fruto da baixa minutagem desde que chegou na Inglaterra e a má fase enfrentada pelos Wolves na Premier League, primeira divisão inglesa. O jogador saiu do tricolor carioca em seu momento de auge na carreira, quando atingiu seu maior valor no mercado da bola logo após o fim do Mundial de Clubes da Fifa. Agora, enfrenta um cenário oposto quando acertou com o Palmeiras.

Ao se transferir do Fluminense, em julho, Jhon Arias estava avaliado em 17 milhões de euros. Em dezembro de 2025, o colombiano registrou um momento de queda e estacionou em 15 milhões de euros, valor que permanece até agora. As cifras são do portal Transfermarkt, especializado na avaliação financeira de atletas e clubes no mercado da bola.

continua após a publicidade

No negócio fechado entre Palmeiras e Wolves, o alviverde desembolsou 10 milhões de euros acima do que indicado pelo Transfermarkt para tirá-lo do futebol inglês. O atleta foi motivo de disputa entre o Palmeiras e o Fluminense, em que o tricolor carioca tinha prioridade de cobrir a oferta do time paulista e ficar com o atleta, mas o Verdão levou a melhor e subiu a oferta até a desistência do Flu.

O valor de mercado projetado pela plataforma não determina exatamente quanto o atleta vale realmente no mercado da bola, funcionando como uma projeção para o momento vivido ele na carreira e pelo desempenho no atual clube.

continua após a publicidade

Jhon Arias em ação pelo Wolverhamptom, na Inglaterra. (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

Histórico de Arias no mercado da bola

O principal período de evolução de Arias no mercado da bola se deu durante sua passagem pelo Fluminense. O tricolor carioca foi responsável por ajudar na propagação do nome do colombiano e do aumento de suas cifras nas avaliações.

O atacante chegou ao Tricolor das Laranjeiras em 2021 por R$ 3,1 milhões, valor quase 98% menor do que a equipe vendeu quatro anos depois para a Premier League. Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, o atacante aumentou seu preço no mercado da bola em 17 vezes, saindo de 1 milhão de euros para 17 milhões de euros no começo do Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho.

Segundo o site, o principal salto na avaliação de mercado do atacante foi do final de 2021 até o fim de 2022, quando subiu 6 milhões de euros em sua cotação. Durante a temporada 2023, Arias seguiu sendo valorizado, principalmente pela campanha histórica do título da Libertadores conquistado no fim daquele ano, quando o camisa 21 atingiu 10 milhões de euros. Na sequência, seguiu avançando na avaliação financeira até o pico entre o fim de 2024 e meio de 2025.