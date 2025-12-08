Fernando Seabra é anunciado como técnico do Coritiba
Técnico chega ao futebol paranaense após passagens recentes pelo Cruzeiro e Bragantino na Série A
O Coritiba oficializou a contratação do técnico Fernando Seabra para a temporada de 2026. O treinador assume a vaga deixada por Mozart, que não chegou a um acordo para permanecer no clube paranaense.
Após as conversas iniciais com Roger Machado e Pedro Caixinha, o Coritiba voltou suas atenções para três alternativas no mercado: Renato Paiva, Fernando Seabra e Thiago Carpini. O primeiro movimento foi direcionado ao treinador português, que comandou Botafogo e Fortaleza ao longo de 2025.
Segundo apuração do LANCE!, Paiva avaliou que teria possibilidades mais interessantes em seu horizonte profissional e, por isso, declinou da oferta. O nome dele surgiu a partir de pessoas próximas ao Grupo Independiente, responsável pela gestão do Independiente del Valle e interessado em adquirir ações da SAF do Coritiba, com quem o técnico já havia trabalhado.
Diante da negativa, dirigentes coxas-brancas foram informados de que Thiago Carpini deixaria o Juventude e cogitava fazer uma pausa na carreira. A possibilidade de espera tornou o cenário pouco viável e o clube passou a priorizar um profissional disponível no mercado. Assim, Fernando Seabra, desligado pelo Bragantino no fim de outubro e com passagem pelo Cruzeiro em 2024, ganhou força e acertou sua chegada.
Com 48 anos, Seabra já atuou ao lado de William Thomas, atual head esportivo do Coxa, na base do Athletico, relação que conta pontos a seu favor dentro da SAF. A diretoria também entende que ele reúne características para um trabalho de médio prazo, algo que não avançou com Mozart por causa das tratativas salariais.
A escolha dos nomes levados à mesa levou em conta análises internas de métricas, modelo de jogo e desempenho recente na Série A.
Veja abaixo a nota completa
O Coritiba informa a contratação de Fernando Seabra como treinador da equipe profissional para a temporada de 2026. Seu último trabalho foi no Red Bull Bragantino, onde comandou a equipe em 56 jogos. Em 2024, Seabra ajudou a levar o Cruzeiro às semifinais da Copa Sul-Americana. Na formação de atletas, também soma conquistas importantes: venceu o Campeonato Mineiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-20 em 2023, além de chegar à final da Copa São Paulo em 2024 pelo próprio Cruzeiro. Aos 48 anos, Seabra comandará seu terceiro clube na Série A do Campeonato Brasileiro.
Carreira de Fernando Seabra
Fernando Seabra começou no futebol como auxiliar do Assisense-SP em 2006 e realizou a mesma função no Grêmio Barueri. A partir de 2018, ele passou a ser técnico na base em clubes como Osasco Audax, Red Bull Brasil, Corinthians e Athletico.
No Desportivo Brasil, em 2022, ele teve a primeira chance como técnico profissional, com uma vitória em nove partidas no Paulista A3. No mesmo ano, Fernando Seabra assumiu o sub-20 do Cruzeiro, se destacou com o título da Copa do Brasil da categoria em 2023 e foi contratado pelo grupo Red Bull no Brasil.
Em 2024, o Cruzeiro decidiu contratá-lo, e o comandante durou 35 partidas, com 56% de aproveitamento. Ele era o sétimo colocado na Série A, mas tinha uma vitória nos últimos oitos jogos. Na Sul-Americana, estava nas quartas de final e vinha de vitória por 2 a 0 contra o Libertad, na ida.
Ainda no ano passado, o treinador chegou ao Bragantino na reta final e salvou o time paulista do rebaixamento. Nesta temporada, chegou a ser vice-líder do Brasileirão e caiu de rendimento após o Mundial de Clubes, sendo demitido após a derrota por 3 a 0 para o Vasco. Ao todo, em 56 jogos, teve 40% de aproveitamento.
