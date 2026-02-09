menu hamburguer
Corinthians divulga detalhes da venda de ingressos para duelo contra o Bragantino

Clube anuncia horários de abertura para sócios do Fiel Torcedor e torcedores em geral

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/02/2026
14:04
Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)
O Corinthians anunciou que a venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, começa nesta terça-feira (09), às 11h. A partida acontece na próxima quinta-feira (20), às 20h, e é válida pela 3ª rodada da competição.

Os valores das entradas variam entre R$ 80 e R$ 320, com desconto para sócios. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores devem cadastrar a biometria facial na plataforma para efetivar a compra.

No confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 75%, enquanto os dos planos Minha História e Meu Amor contarão com descontos de 37% a 43%. Nesse caso, os ingressos para os setores Norte e Sul, localizados atrás dos gols, custam R$ 40 no plano Minha Vida, por exemplo.

Valores dos ingressos

  • NORTE – R$ 80,00
  • SUL – R$ 160,00
  • LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 110,00
  • LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 120,00
  • LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 140,00
  • LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 180,00
  • OESTE SUPERIOR – R$ 200,00
  • OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00
  • OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00
  • OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 320,00

Venda de ingressos – Corinthians x Red Bull Bragantino

TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO

  • 11h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais (qualquer plano) e do plano Meu Amor podem comprar ingressos de todos os setores e estacionamento pelo site, sujeito à disponibilidade.
  • 13h: Membros com 60 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade.
  • 15h: Membros com 40 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade.
  • 17h: Membros com 20 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade.
  • 19h: Demais membros adimplentes têm acesso à compra de ingressos e estacionamento online.

QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO

  • 11h: Abertura para torcedores em geral, com ingressos disponíveis em suas categorias pelo site, sujeito à disponibilidade.
Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)
Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Como chegar na Neo Química Arena?

A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.




circulo com pontos dentroTudo sobre

