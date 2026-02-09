Corinthians divulga detalhes da venda de ingressos para duelo contra o Bragantino

O Corinthians anunciou que a venda de ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, começa nesta terça-feira (09), às 11h. A partida acontece na próxima quinta-feira (20), às 20h, e é válida pela 3ª rodada da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os valores das entradas variam entre R$ 80 e R$ 320, com desconto para sócios. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores devem cadastrar a biometria facial na plataforma para efetivar a compra.

No confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 75%, enquanto os dos planos Minha História e Meu Amor contarão com descontos de 37% a 43%. Nesse caso, os ingressos para os setores Norte e Sul, localizados atrás dos gols, custam R$ 40 no plano Minha Vida, por exemplo.

continua após a publicidade

Valores dos ingressos

NORTE – R$ 80,00

SUL – R$ 160,00

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 110,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 120,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 140,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 180,00

OESTE SUPERIOR – R$ 200,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 260,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 280,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 320,00

Venda de ingressos – Corinthians x Red Bull Bragantino

TERÇA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO

11h: Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais (qualquer plano) e do plano Meu Amor podem comprar ingressos de todos os setores e estacionamento pelo site, sujeito à disponibilidade.

Membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais (qualquer plano) e do plano Meu Amor podem comprar ingressos de todos os setores e estacionamento pelo site, sujeito à disponibilidade. 13h: Membros com 60 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade.

Membros com 60 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade. 15h: Membros com 40 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade.

Membros com 40 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade. 17h: Membros com 20 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade.

Membros com 20 pontos ou mais podem adquirir ingressos e estacionamento conforme disponibilidade. 19h: Demais membros adimplentes têm acesso à compra de ingressos e estacionamento online.

QUARTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO

11h: Abertura para torcedores em geral, com ingressos disponíveis em suas categorias pelo site, sujeito à disponibilidade.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Como chegar na Neo Química Arena?

A Neo Química Arena está localizada na Zona Leste de São Paulo. Chegar ao estádio é mais simples do que parece, especialmente se você se planejar com antecedência. A melhor opção é usar o transporte público, principalmente o metrô. A estação mais próxima é a Corinthians-Itaquera, que fica na linha 3-Vermelha do Metrô, oferecendo fácil acesso ao estádio.

+ Aposte no Corinthians em jogos pelo Paulistão e Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.