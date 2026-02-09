Fortaleza negocia com três atacantes e se aproxima de anúncios

Buscando reforços neste início de temporada, o Fortaleza está próximo de anunciar três novos atacantes. A informação foi revelada pelo técnico Thiago Carpini após o empate por 0 a 0 contra o Ceará, no último domingo (8), em jogo do Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Quero muito que esses atletas cheguem rápido, mas faltam alguns detalhes que o clube está trabalhando. Talvez isso possa atrapalhar, vazar os nomes sem dúvida atrapalha. Mas em breve o Pedro [Martins, CEO] vai apresentá-los. Acredito que nos próximos dias - disse o treinador.

— De dois a três, se tudo caminhar bem. E a gente está torcendo para que isso aconteça, porque o clube está trabalhando e fazendo os esforços necessários. Infelizmente os nomes eu não posso, para não atrapalhar. Nós já estamos sofrendo tanto, 40 dias sem extremos… São atacantes, todos - explicou.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O Leão está com poucas opções no setor ofensivo, já que Moisés, Herrera e Breno Lopes acertaram as suas saídas nesta temporada. O ponta Vitinho chegou e o meia-atacante Rodriguinho está próximo de ser emprestado pelo Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Cruzeiro encaminha empréstimo de meia-atacante ao Fortaleza

Bareiro ficou isolado em vários momentos na partida contra o Ceará, o que indica a necessidade de atacantes pelo lado. O Tricolor também busca nomes na lateral-esquerda, pois Lucas Crispim está sendo improvisado.

Vitinho foi contratado pelo Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

➡️ Análise: Ceará e Fortaleza criam pouco no primeiro clássico do ano

O ponta de 24 anos começou a sua carreira pelo São Paulo e fez duas partidas no profissional do clube. Tais jogos aconteceram em 2021, no Campeonato Paulista, sob o comando de Hernán Crespo.