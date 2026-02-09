O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (09) alterações na diretoria de suas categorias de base. Robson Zimerman foi desligado da função de coordenador do futebol de base, enquanto Carlos Auricchio, conhecido como Nenê do Posto, entregou o cargo de diretor estatutário do setor.

Segundo apuração do Lance!, Nenê do Posto estava insatisfeito com decisões recentes tomadas pelo executivo de futebol de base, Erasmo Damiani. Desde sua chegada ao clube, o profissional vinha promovendo mudanças no departamento ea base alvinegra.

Recentemente, Ricardo Oliveira, responsável pela área de captação da base, também foi desligado do clube. A saída de Zimerman teria marcado o "fim da linha" para o trabalho de Nenê do Posto no Timão, que optou por deixar o cargo.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani, da base (Foto: Divulgação)

O Corinthians informou que as alterações integram um processo de reestruturação do departamento de formação, com o objetivo de alinhar a gestão às necessidades da instituição. A expectativa é que Ricardo Drubscky assuma a coordenação da área.

Veja abaixo a nota enviada pelo Corinthians

— O Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista comunica a saída do Coordenador do Futebol de Base Robson Zimerman. A mudança faz parte do processo de reestruturação do departamento. O Corinthians agradece pelo trabalho e dedicação do profissional no período em que esteve no Clube — disse o Corinthians.

A saída de Nenê do Posto foi inicialmente publicada pela "TMC" e confirmada pelo Lance!.

