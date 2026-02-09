Árbitro explica expulsão de Allan, do Botafogo, na derrota para o Vasco

O árbitro Yuri Elino Ferreira relatou na súmula do clássico entre Vasco e Botafogo, no último domingo (8), em São Januário, o motivo da expulsão do volante Allan. O camisa 25 recebeu cartão vermelho no segundo tempo, mesmo no banco de reservas, e desfalcará o Glorioso nas quartas de final contra o Flamengo.

De acordo com o árbitro, Allan teria reclamado acintosamente e o ofendido. A expulsão aconteceu aos 20 minutos da segunda etapa, logo após o pênalti convertido por Philippe Coutinho, o segundo gol do Vasco no clássico.

— O atleta, que estava no banco de reservas, abre os braços e, de maneira desrespeitosa e ofensiva, profere as seguintes palavras em minha direção: "apita essa p*** direito, car, não apita p nenhuma, não f***". Após a expulsão, o atleta entra no campo de jogo, vem em minha direção com o dedo em riste no meu rosto dizendo: 'Vai se fo***, você é um m***, não apita p*** nenhuma", sendo contido por seus companheiros e saindo do campo de jogo para o vestiário — relatou o árbitro.

Yuri Elino foi o árbitro de Vasco x Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)Thiago Ribeiro/AGIF

Botafogo perde titular

Allan, com isso, deve ser denunciado e ir a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio de Janeiro. Ele cumprirá a suspensão automática na partida contra o Flamengo, no próximo domingo (15), no Nilton Santos, pela fase quaertas de final.

No mesmo jogo, mas no primeiro tempo, o Botadogo também perdeu o volante Marquinhos após dupla advertência pelo cartão amarelo.

