Negociação por Allan: entenda como estão as conversas entre Flamengo e Corinthians
Meio-campista tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027
Flamengo e Corinthians buscam um acordo pela negociação de Allan. O clube carioca aceitou emprestar o meio-campista ao Timão por um ano. Entretanto, as partes ainda não chegaram a um denominador comum pela forma como seria a transação, com aporte financeiro ou não.
O Corinthians aceitou pagar 100% dos salários de Allan, que tem contrato até o fim de 2027. A proposta é vista com bons olhos pela diretoria rubro-negra, uma vez que o jogador está sem espaço na equipe do técnico Filipe Luís.
Entretanto, duas questões ainda são descutidas: a possibilidade de um valor pelo empréstimo do atleta e a opção de compra ao término do contrato.
O staff de Allan acredita que o acordo será firmado sem a possibilidade de compra. Entretanto, caso isso aconteceça, o Rubro-Negro pode pedir algo em torno de R$ 13 milhões.
Dorival Júnior pode ser peça fundamental para a ida de Allan, do Flamengo, ao Corinthians
Ex-treinador de Allan no Flamengo, Dorival Júnior vem conversando com o meio-campista. O técnico vem sendo peça fundamental na negociação.
Allan não vinha sendo aproveitado pelo Flamengo. Na temporada, disputou apenas uma partida. O jogador chegou a ser sondado por outros clubes, como o São Paulo, mas as negociações não avançaram, assim como ocorreu anteriormente com o próprio Corinthians.
Números de Allan pelo Flamengo
⚔️ 88 jogos (46 titular)
✅ 90% acerto no passe (!)
↗️ 59% acerto no passe longo
🔑 38 passes decisivos
💪 203 duelos ganhos
🦾 239 bolas recuperadas
🆚 69 desarmes
🔐 194 ações defensivas
Carreira de Allan
Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Allan teve passagens pelas categorias de base de Mirassol e São Paulo antes de se transferir para o Internacional. Ainda jovem, foi vendido ao Liverpool e, na sequência, emprestado ao Seinäjoen Jalkapallokerho, da Finlândia.
Após permanecer por quatro temporadas na Europa, o volante foi emprestado ao Fluminense no início de 2019, tornando-se um dos pilares da equipe. No ano seguinte, transferiu-se para o Atlético-MG, onde foi titular do time campeão do Brasileirão 2021, da Copa do Brasil 2021 e da Supercopa Rei 2022.
