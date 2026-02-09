'Acompanhar, ajudar e entender': como Crespo mudou o DNA do São Paulo em um mês

O São Paulo viveu duas realidades opostas em um intervalo de pouco mais de um mês. Se no início da temporada, em meio a instabilidades políticas, o debate girava em torno do risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, hoje o cenário é outro: a equipe depende apenas de si para avançar à próxima fase da competição.

continua após a publicidade

Fora de campo, o ambiente está mais estável, com mudanças na gestão e impactos diretos no dia a dia do clube. Dentro das quatro linhas, Hernán Crespo também conseguiu promover ajustes. E os números ajudam a explicar essa virada.

Na comparação entre a estreia do ano, na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, e a vitória mais recente por 2 a 1 sobre o Primavera, os dados evidenciam a evolução do São Paulo ao longo da temporada. No primeiro jogo, o time apresentou baixo volume ofensivo, criou pouco, finalizou menos e teve dificuldades para transformar a posse de bola em presença efetiva no campo de ataque.

continua após a publicidade

Na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, o São Paulo apresentou um desempenho ofensivo bem abaixo. Foram apenas 13 finalizações, nenhuma grande chance criada e somente 4 escanteios, além de 474 passes ao longo da partida. O mapa de ataque mostra um time com maior concentração no meio-campo, com dificuldade para ocupar o último terço e transformar a posse em ações mais perigosas, o que ajuda a explicar a falta de efetividade.

Já na vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, o Tricolor mostrou evolução clara. A equipe finalizou 18 vezes, criou 3 grandes chances e teve 11 escanteios, além de aumentar o volume de jogo com 539 passes. O mapa de ataque indica maior presença no campo ofensivo, com mais ações próximas à área adversária, refletindo um São Paulo mais agressivo, organizado e capaz de sustentar a pressão até construir o resultado positivo. Isso passa por nomes importantes no time, como Danielzinho, Calleri e Lucas Moura, por exemplo.

continua após a publicidade

Crespo falou sobre mudança de postura durante coletiva de imprensa

De acordo com o técnico, a calma para fazer os ajustes foi essencial. Como costuma dizer, estava montando um carro e colocando na pista. Após o jogo contra a Primavera, que colocou a equipe no G8 pela primeira vez, Hernán Crespo revelou que olha para aspectos que - muitas vezes -, as pessoas não sabem.

- As coisas que eu trabalho são as que estão ao meu alcance. Não posso esperar que o torcedor pense como eu, ou que você pense como eu, porque são funções diferentes. Para mim, vitória ou derrota são tratadas da mesma forma. Procuro identificar o que pode melhorar, valorizar os pontos positivos e transmitir tranquilidade, sem ficar refém somente do resultado, mesmo sabendo da importância que ele tem. Essa é a realidade do futebol. Também preciso olhar para o funcionamento do grupo, para as pessoas e para os jogadores, que vivem situações fora de campo e que muitas vezes não aparecem. É preciso acompanhar, ajudar e entender esses momentos - destacou o treinador.

+ Aposte na vitória do São Paulo nos jogos do Paulistão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Próximos jogos

O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.





































































































































































































































































