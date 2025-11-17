O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Athletic no sábado (15), no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B, e foi o primeiro clube a confirmar o acesso à Série A do Brasileirão. Mesmo assim, a torcida vaiou o time e gritou 'vergonha' após o apito final.

Abaixo, o Lance! explica a reação e o protesto dos torcedores. Veja os motivos:

Frustação da torcida do Coritiba nos jogos em casa

O Coxa fechou a participação na Série B como mandante com nove vitórias, oito empates e duas derrotas, em um aproveitamento de 61,4%. Esse é o sétimo melhor desempenho entre os 20 participantes, mas pode mudar com a última rodada.

Os únicos revezes foram por 5 a 2 para o Paysandu e 2 a 0 para o Criciúma, mas são as igualdades que frustaram os torcedores durante a campanha. Dos oito empates, sete deles foram sem gols, como nesse último diante do Athletic, 16º colocado e que luta contra o rebaixamento.

Nas arquibancadas, a torcida alviverde respondeu e tem a melhor média de público da Segundona, com 22.139 pagantes por partida.

Mais um título desperdiçado diante da torcida do Coritiba

O Coritiba teve a oportunidade de ser campeão na frente da torcida, mas a igualdade contra o Athletic 'adiou' o título. Bastava uma vitória para confirmar o acesso e a taça.

Os mais de 30 mil torcedores que foram ao Couto Pereira poderia ser campeões nacionais pela primeira vez em casa, mas agora poderá ser confirmado no estádio Carlos Zamith, no Amazonas. Vale lembrar que o Brasileiro de 1985 foi no Maracanã, enquanto as Segundonas de 2007 e 2010 aconteceram no Arruda e no Romeirão.

Além disso, a torcida coxa-branca ainda relembra os vices da Copa do Brasil em 2011 e 2012 para Vasco da Gama e Palmeiras em seus domínios. Essa é a terceira chance desperdiçada do título nacional com o estádio lotado.

- Era um objetivo muito importante para nós conseguir o acesso. Como capitão, eu tenho que pedir desculpas (à torcida), porque nós queríamos ser campeões - afirmou Sebatián Gómez, na zona mista.

Melhor defesa x 4º pior ataque da Série B

O Coritiba tem a defesa menos vazada da Série B, com 22 gols em 37 jogos, e só fica atrás da Chapecoense de 2020, que levou 21 gols em 38 rodadas. Ao todo, em 2025, o sistema defensivo não levou gol em 21 partidas, mais de um turno (56,7%).

Contudo, o ataque alviverde deixou a desejar. Foram 37 gols em 37 partidas, média de um gol por jogo. Esse baixo número de gols é o quarto pior desempenho da Série B, à frente apenas de Volta Redonda (24), Botafogo-SP (32) e Paysandu (35) - dois deles rebaixados e outro luta contra a queda.

Até aqui, o Coxa não balançou as redes em 16 partidas, que representa 43,24%. O artilheiro alviverde é o meia Josué, com seis gols.

Torcida do Coritiba está 'cansada'

Além do panorama acima, outra constatação clara é de que a torcida do Coritiba está cansada. Em 2023 e 2024, com a chegada da Treecorp como dona da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a esperança se renovou, mas a equipe teve as piores campanhas de sua história na Série A e na Série B, respectivamente.

Acostumado a títulos paranaenses, já que é o maior campeão com 39 títulos, o torcedor coxa-branca não comemora o estadual desde 2022. Desde o tetra (2010-13), o Coritiba foi campeão apenas duas vezes - a outra foi em 2017.

Outro aspecto que incomoda é a queda da relevância nacional. Campeão brasileiro em 1985, o time paranaense era acostumado a atuar na elite, mas o cenário mudou na virada do século.

Nos últimos 20 anos, por exemplo, o Coxa participou da Série B em oito edições (40%). Se ampliar o cenário, com torneios internacionais, a última vez foi a Sul-Americana de 2016. Já a Libertadores não é disputada pelo clube alviverde desde 2004.

Para piorar, mesmo com o Athletico na Série B em 2025, a torcida alviverde viu o rival se destacar com títulos da Sula (2018 e 2021) e da Copa do Brasil (2019), além do vice da Libertadores em 2022.

- Entendo, sei do sentimento do torcedor. Eles queriam o título, mas talvez a gente queria muito mais que eles. Sabemos o sofrimento. Mas estamos na Série A ou não? Poxa, a gente fica triste porque queria comemorar com o torcedor. Mas é vergonha subir para a Série A? Eu, como piá do Couto Pereira, vivo isso há 11 anos, fico muito triste de não ter conquistado o título aqui dentro. Mas chamar de vergonha? No começo da temporada, ninguém acreditou na gente. Se falasse no início do ano que conquistaria o acesso, independente da posição, todo mundo agradeceria - reclamou o goleiro Pedro Morisco.

Coritiba desperdiçou a chance ser campeão da Série B contra o Athletic, no Couto Pereira. Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 65 pontos, e pode levantar a taça da competição pela terceira vez e se tornar o maior campeão da Segundona. Para isso, o time alviverde tem que empatar ou ganhar do Amazonas na última rodada, fora de casa.

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith