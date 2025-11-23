O Coritiba conquistou o título da Série B após 15 anos ao vencer o Amazonas por 2 a 1 na tarde deste domingo (23), no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 38ª rodada. O Coxa agora soma três taças e se tornou o maior vencedor da história da Segundona.

O time alviverde precisava de qualquer empate ou vitória para levantar a taça. Somente a derrota, junto com a vitória do Athletico, tirava a comemoração coxa-branca.

O Coritiba até poderia ter comemorado com uma rodada de antecedência, no sábado (15), mas apenas empatou sem gols com o Athletic-MG, sob vaias e protesto da torcida. Um dia depois, no domingo (16), o Coxa poderia levar a taça sem entrar em campo, mas i rival Furacão venceu a Ferroviária-SP e impediu o feito.

Com a conquista sacramentada neste final de semana, o clube paranaense aumentou a galeria de troféus da Série B. Além de 2025, o Coxa conquistou a Segundona em 2007 e em 2010.

Assim, o time paranaense deixou sete times para trás: América-MG, Botafogo, Bragantino, Goiás, Palmeiras, Paraná e Paysandu, todos com dois títulos cada. O Athletico tentava igualar em 2025 e estava na disputa, mas só tem uma.

Promovida pela CBF desde 1971, a Série B teve 35 clubes diferentes que conquistaram o título. O estado de São Paulo tem 11 conquistas, enquanto o Paraná aparece com sete, e Minas Gerais com seis.

A partir de 2006, a Segundona passou a ser jogada por 20 clubes no formato de pontos corridos, com turno e returno. A fórmula chegou ao 20º ano consecutivo.

Em 2025, a competição foi disputada pela 45ª vez, já que alguns anos não houveram edições. Vale lembrar que os únicos da elite que nunca foram rebaixados à Série B são Flamengo e São Paulo.

Coritiba lidera com mais títulos na Série B

Três títulos

Coritiba (2007, 2010 e 2025)

Dois títulos

América-MG (1997 e 2017)

Botafogo (2015 e 2021)

Bragantino (1989 e 2019)

Goiás (1999 e 2012)

Palmeiras (2003 e 2013)

Paraná Clube (1992 e 2000)

Paysandu (1991 e 2001)

Torcida do Coritiba comemora acesso à Série A, mas não o título no Couto Pereira, diante do Athletic, pela Série B. Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press

Veja a lista com todos os títulos da Série B

2025: Coritiba

2024: Santos

2023: Vitória

2022: Cruzeiro

2021: Botafogo

2020: Chapecoense

2019: Bragantino

2018: Fortaleza

2017: América-MG

2016: Atlético-GO

2015: Botafogo

2014: Joinville

2013: Palmeiras

2012: Goiás

2011: Portuguesa

2010: Coritiba

2009: Vasco

2008: Corinthians

2007: Coritiba

2006: Atlético-MG

2005: Grêmio

2004: Brasiliense

2003: Palmeiras

2002: Criciúma

2001: Paysandu

2000: Paraná Clube

1999: Goiás

1998: Gama

1997: América-MG

1996: União São João

1995: Athletico

1994: Juventude

1993: sem disputa

1992: Paraná Clube

1991: Paysandu

1990: Sport

1989: Bragantino

1988: Inter de Limeira-SP

1987: sem disputa

1986: sem disputa

1985: Tuna Luso

1984: Uberlândia

1983: Juventus-SP

1982: Campo Grande-RJ

1981: Guarani

1980: Londrina

1979: sem disputa

1978: sem disputa

1977: sem disputa

1976: sem disputa

1975: sem disputa

1974: sem disputa

1973: sem disputa

1972: Sampaio Corrêa

1971: Villa Nova-MG

Coritiba é campeão da Série B, em Manaus (AM). Foto: Bruno Kelly/Agif/Gazeta Press

Coritiba na Série B

O Coritiba fechou a Série B na liderança com 68 pontos. O Coxa teve a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos, e não levou gol em 22 partidas. Por outro lado, teve o sexto pior ataque, com 39 gols, e foi o pior ataque de um campeão na era dos pontos corridos desde 2006, além passar em branco em 15 jogos.

A equipe comandada por Mozart ainda foi a melhor visitante, com 55,6% de aproveitamento (9V, 3E, 6D). Em casa, teve o sétimo desempenho, com 61,4% (9V, 8D, 2D).