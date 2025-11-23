Coritiba conquista o tri e se torna o clube com mais títulos na Série B; veja lista
O Coritiba conquistou o título da Série B após 15 anos ao vencer o Amazonas por 2 a 1 na tarde deste domingo (23), no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 38ª rodada. O Coxa agora soma três taças e se tornou o maior vencedor da história da Segundona.
O time alviverde precisava de qualquer empate ou vitória para levantar a taça. Somente a derrota, junto com a vitória do Athletico, tirava a comemoração coxa-branca.
O Coritiba até poderia ter comemorado com uma rodada de antecedência, no sábado (15), mas apenas empatou sem gols com o Athletic-MG, sob vaias e protesto da torcida. Um dia depois, no domingo (16), o Coxa poderia levar a taça sem entrar em campo, mas i rival Furacão venceu a Ferroviária-SP e impediu o feito.
Com a conquista sacramentada neste final de semana, o clube paranaense aumentou a galeria de troféus da Série B. Além de 2025, o Coxa conquistou a Segundona em 2007 e em 2010.
Assim, o time paranaense deixou sete times para trás: América-MG, Botafogo, Bragantino, Goiás, Palmeiras, Paraná e Paysandu, todos com dois títulos cada. O Athletico tentava igualar em 2025 e estava na disputa, mas só tem uma.
Promovida pela CBF desde 1971, a Série B teve 35 clubes diferentes que conquistaram o título. O estado de São Paulo tem 11 conquistas, enquanto o Paraná aparece com sete, e Minas Gerais com seis.
A partir de 2006, a Segundona passou a ser jogada por 20 clubes no formato de pontos corridos, com turno e returno. A fórmula chegou ao 20º ano consecutivo.
Em 2025, a competição foi disputada pela 45ª vez, já que alguns anos não houveram edições. Vale lembrar que os únicos da elite que nunca foram rebaixados à Série B são Flamengo e São Paulo.
Coritiba lidera com mais títulos na Série B
Três títulos
Coritiba (2007, 2010 e 2025)
Dois títulos
América-MG (1997 e 2017)
Botafogo (2015 e 2021)
Bragantino (1989 e 2019)
Goiás (1999 e 2012)
Palmeiras (2003 e 2013)
Paraná Clube (1992 e 2000)
Paysandu (1991 e 2001)
Veja a lista com todos os títulos da Série B
2025: Coritiba
2024: Santos
2023: Vitória
2022: Cruzeiro
2021: Botafogo
2020: Chapecoense
2019: Bragantino
2018: Fortaleza
2017: América-MG
2016: Atlético-GO
2015: Botafogo
2014: Joinville
2013: Palmeiras
2012: Goiás
2011: Portuguesa
2010: Coritiba
2009: Vasco
2008: Corinthians
2007: Coritiba
2006: Atlético-MG
2005: Grêmio
2004: Brasiliense
2003: Palmeiras
2002: Criciúma
2001: Paysandu
2000: Paraná Clube
1999: Goiás
1998: Gama
1997: América-MG
1996: União São João
1995: Athletico
1994: Juventude
1993: sem disputa
1992: Paraná Clube
1991: Paysandu
1990: Sport
1989: Bragantino
1988: Inter de Limeira-SP
1987: sem disputa
1986: sem disputa
1985: Tuna Luso
1984: Uberlândia
1983: Juventus-SP
1982: Campo Grande-RJ
1981: Guarani
1980: Londrina
1979: sem disputa
1978: sem disputa
1977: sem disputa
1976: sem disputa
1975: sem disputa
1974: sem disputa
1973: sem disputa
1972: Sampaio Corrêa
1971: Villa Nova-MG
Coritiba na Série B
O Coritiba fechou a Série B na liderança com 68 pontos. O Coxa teve a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos, e não levou gol em 22 partidas. Por outro lado, teve o sexto pior ataque, com 39 gols, e foi o pior ataque de um campeão na era dos pontos corridos desde 2006, além passar em branco em 15 jogos.
A equipe comandada por Mozart ainda foi a melhor visitante, com 55,6% de aproveitamento (9V, 3E, 6D). Em casa, teve o sétimo desempenho, com 61,4% (9V, 8D, 2D).
