Corinthians: Memphis comenta pênalti perdido e mantém confiança para a temporada
Meia-atacante ressalta atuação da equipe mesmo após derrota para o Palmeiras
Personagem na derrota do Corinthians para o Palmeiras neste domingo (08), pelo Campeonato Paulista, o meia-atacante Memphis Depay foi às redes sociais para comentar o pênalti perdido no Dérbi.
O lance ocorreu ainda na primeira etapa, após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.
Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.
— A situação de pênalti deixa um gosto amargo porque nunca escorreguei ao longo da minha carreira. Todo mundo viu o que aconteceu, mas tudo bem... Assumo a responsabilidade por isso — disse Memphis.
➡️ Dorival diz que não pediu a contratação de Zakaria ao Corinthians
Apesar da derrota, assim como Dorival Júnior, o camisa 10 exaltou a atuação do Corinthians e afirmou que a equipe ainda busca outros títulos.
— Mostrámos em grande parte do jogo que queríamos mais do que eles, mas infelizmente não fomos eficientes o suficiente. Com o apoio fiel dos nossos torcedores, em breve levantaremos outro troféu — finalizou.
Sequência do Corinthians
Com a derrota, o Timão perdeu a chance de assegurar a classificação antecipada para a próxima fase. A equipe caiu para a quinta posição, com 11 pontos, somando três vitórias, três empates e duas derrotas.
O próximo compromisso, porém, será pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino na quinta-feira (12), às 20h.
