Rivais reagem à chegada de Zakaria Labyad no Corinthians: 'Muito forte'

Um movimento do Corinthians no mercado pegou muitos torcedores de surpresa, inclusive os de clubes rivais. Neste sábado (7), o Timão encaminhou a contratação de Zakaria Labyad, marroquino de 32 anos. Nas redes sociais, rivais do Clube do Povo repercutiram a chegada.

continua após a publicidade

Labyad está livre no mercado após deixar o Dalian Yingbo, da China, e chegaria sem custos ao Corinthians. Caso seja aprovado nos exames médicos, o jogador deve assinar contrato válido até o final da temporada.

➡️Veja gols: Pedro marca duas vezes para o Flamengo contra o Sampaio Corrêa

➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

Nas redes sociais, os rivais reagiram ao movimento do Corinthians em contratar Zakaria. Veja os comentários abaixo:

Zakaria Labyad acertou com o Corinthians (Foto: Divulgação/Ajax)

Veja comentários sobre Labyad no Timão

Conheça o reforço do Corinthians

Zakaria Labyad nasceu na Holanda e atuou pelas categorias de base da seleção holandesa, mas optou por se naturalizar marroquino, país que já defendeu em partidas. Revelado pelo PSV, o atacante conheceu e atuou ao lado de Memphis Depay, atual camisa 10 do Corinthians.

continua após a publicidade

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências. O meia chega ao Corinthians para disputar posição.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.