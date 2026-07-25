logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Ataque de abelhas paralisa final do Baiano Sub-20 entre Bahia e Fluminense de Feira

Enxame interrompeu a decisão por cerca de dez minutos

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 17:35
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores, comissão técnica e árbitro deitados no chão do gramado
Jogadores, comissão técnica e árbitro deitados no gramado (Foto: Reprodução)

A partida de ida da final do Campeonato Baiano Sub-20 entre Bahia e Fluminense de Feira foi interrompida neste sábado (25) após um enxame de abelhas invadir o gramado do Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O incidente aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo e paralisou o confronto por cerca de dez minutos.

As imagens da transmissão mostraram o momento em que os insetos começaram a sobrevoar o campo. Para evitar possíveis picadas, jogadores das duas equipes, integrantes das comissões técnicas e a equipe de arbitragem se deitaram no gramado enquanto aguardavam uma solução.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores deixaram o gramado após enxame

Como o enxame permaneceu sobre o campo por alguns minutos, os atletas foram encaminhados ao vestiário. Durante a paralisação, o sistema de irrigação do estádio foi acionado para ajudar a dispersar as abelhas e permitir a retomada da partida.

Após aproximadamente dez minutos, o jogo foi reiniciado normalmente, sem registro de feridos.

O ataque de abelhas aconteceu em um dos momentos mais importantes da competição estadual de base e rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Apesar do susto, a situação foi controlada e a decisão do Campeonato Baiano Sub-20 prosseguiu normalmente no Estádio Joia da Princesa.

continua após a publicidade

➡️Olheiro Lance!: cinco clubes brasileiros onde Quintero pode jogar" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">➡️Olheiro Lance!: cinco clubes brasileiros onde Quintero pode jogar
➡️Conmebol confirma arbitragem dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Veja video do momento do enxame de abelhas:

Árbitro e treinador deitados no chão do gramado
Árbitro e treinador deitados no chão do gramado (Foto: Reprodução)

📲 De olho no Lance! e na Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Foto de anuncio de Danilo Pereira no Botafogo

Botafogo

Botafogo anuncia Danilo Pereira como sexto reforço da janela

Há 40 minutos
Shaquille O'Neal em quadra pelo Lakers

Vasco

Ex-astro da NBA participa do anúncio de novo patrocinador máster do Vasco

Há 1 hora
Quintero correndo com a camisa do River Plate e com a língua de fora

Futebol Nacional

Olheiro Lance!: cinco clubes brasileiros onde Quintero pode jogar

Há 1 hora
Cotia

Copa do Mundo Feminina

CT da base do São Paulo entra na lista da Fifa para Copa Feminina

Há 2 horas
Democrata x Patrocinense - Lance!TV - Módulo II do Mineiro

Futebol Nacional

AO VIVO: Assista a Democrata x Patrocinense, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Há 2 horas
O meio-campista Breno Bidon durante partida do Corinthians

Corinthians

Vai sair? Empresário abre o jogo sobre futuro de Bidon no Corinthians

Há 2 horas
Mais LANCE!
Anderson Daronco em ação no Brasileirão

Conmebol confirma arbitragem dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Arte da partida entre Bahia x Corinthians

Bahia x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro

Victor Gabriel pode ser suspenso até Gabriel Pec voltar a jogar; entenda

Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

Enquete Lance!: o novo patch da Libertadores ficou melhor?

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians

Cacá atinge metas, e Vitória terá de comprar zagueiro do Corinthians

Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Davide Ancelotti revela por que pediu demissão do Botafogo: 'Nem presidente tinha'

Pacaembu após reformas

São Paulo pode mandar jogos no Pacaembu? Entenda o cenário

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Mendoza abriu o placar em Athletico-PR x Flamengo

Análise tática do Guffo: precisamos prestar atenção no Athletico-PR

Cruzeiro x Botafogo (Foto: Arte Lance!)

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Libertadores 2022 - Troféu

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

O árbitro Davi De Oliveira Lacerda

Cruzeiro x Botafogo tem arbitragem definida

Bandeirinha do São Paulo

São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões