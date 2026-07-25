Ataque de abelhas paralisa final do Baiano Sub-20 entre Bahia e Fluminense de Feira Enxame interrompeu a decisão por cerca de dez minutos

A partida de ida da final do Campeonato Baiano Sub-20 entre Bahia e Fluminense de Feira foi interrompida neste sábado (25) após um enxame de abelhas invadir o gramado do Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O incidente aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo e paralisou o confronto por cerca de dez minutos.

As imagens da transmissão mostraram o momento em que os insetos começaram a sobrevoar o campo. Para evitar possíveis picadas, jogadores das duas equipes, integrantes das comissões técnicas e a equipe de arbitragem se deitaram no gramado enquanto aguardavam uma solução.

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Jogadores deixaram o gramado após enxame

Como o enxame permaneceu sobre o campo por alguns minutos, os atletas foram encaminhados ao vestiário. Durante a paralisação, o sistema de irrigação do estádio foi acionado para ajudar a dispersar as abelhas e permitir a retomada da partida.

Após aproximadamente dez minutos, o jogo foi reiniciado normalmente, sem registro de feridos.

O ataque de abelhas aconteceu em um dos momentos mais importantes da competição estadual de base e rapidamente repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Apesar do susto, a situação foi controlada e a decisão do Campeonato Baiano Sub-20 prosseguiu normalmente no Estádio Joia da Princesa.

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Veja video do momento do enxame de abelhas:

Árbitro e treinador deitados no chão do gramado (Foto: Reprodução)

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