Vasco planeja até quatro reforços para fechar janela de transferências Clube ainda busca zagueiro, volante/meia, ponta e centroavante

Carregando conteúdo exclusivo...

O Vasco ainda trabalha no mercado em busca de até quatro reforços para fechar o elenco na atual janela de transferências, que se encerra no dia 11 de setembro. A apuração do Lance! aponta que o clube mapeia oportunidades para as posições de zagueiro, volante/meia, ponta e centroavante.

A diretoria vascaína, porém, não pretende contratar apenas para aumentar o número de opções do elenco. A ideia é buscar jogadores que cheguem com condições de elevar o nível da equipe e disputar espaço entre os titulares.

continua após a publicidade

➡️ Sosa é apresentado pelo Vasco e projeta duelo com o Santos: 'Temos uma final'

Vasco aguarda definição por Diego Carlos

Na zaga, o Vasco monitora a situação de Diego Carlos, que pertence ao Fenerbahçe, da Turquia. O clube carioca aguarda uma possível rescisão entre o jogador e a equipe turca.

Segundo a apuração, caso a rescisão seja concretizada, Diego Carlos será jogador do Vasco. Por outro lado, se o defensor permanecer vinculado ao Fenerbahçe e for necessária uma taxa de transferência, o clube não deve avançar na negociação.

continua após a publicidade

Diego Carlos já foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

➡️ Camisa 9? Colidio responde em qual posição prefere jogar no Vasco

Deossa ainda não está descartado

Para o meio-campo, Nelson Deossa continua no radar. O Vasco ainda não desistiu completamente da contratação do colombiano, embora o cenário atual seja mais complicado.

O Real Betis aceita liberar o jogador pelo valor oferecido pelo Vasco. O problema é que Deossa ganhou espaço durante a pré-temporada na Espanha e, neste momento, planeja permanecer no clube ou buscar uma transferência para outra equipe europeia.

continua após a publicidade

Nelson Deossa em campo pelo Real Bétis no amistoso contra o Real Oviedo (Foto: Reprodução)

➡️ Pedro Emanuel encontra soluções para defesa, mas ainda busca resposta para ataque do Vasco

Parte importante do elenco considerado titular pelo Betis não participou da pré-temporada, o que abriu espaço para o colombiano. Deossa aproveitou a oportunidade e ganhou pontos com a comissão técnica.

Com o retorno dos principais jogadores, entretanto, o cenário pode mudar. Caso perca espaço na equipe, o meio-campista pode repensar a decisão de permanecer na Espanha.

continua após a publicidade

Enquanto acompanha a situação, o Vasco também mira outros nomes no mercado e deve avançar em direção a alguns deles nos próximos dias.

Vasco tentou John Mercado

Para a ponta, o Vasco chegou a fazer uma proposta por John Mercado, do Slavia Praga, da República Tcheca. O clube carioca, porém, sequer conseguiu avançar para uma discussão sobre valores.

➡️ Dê suas notas: Vasco não acha caminho do gol e empata com o Olimpia pela Sul-Americana

O Slavia considera o equatoriano uma peça-chave para a temporada e não demonstrou interesse em negociá-lo. Por isso, a tendência é que o Vasco busque outras alternativas no mercado.

continua após a publicidade

Lesão de Brenner aumenta necessidade por centroavante

A contratação de um centroavante passou a ser uma analisada após a lesão de Brenner e o desempenho recente do setor ofensivo.

Inicialmente, havia uma dúvida dentro do clube sobre a necessidade de buscar um novo jogador de referência para o ataque. Com a lesão do camisa 9 e a necessidade de melhorar a produção ofensiva, a decisão foi tomada: o Vasco vai ao mercado por um novo centroavante.

O mercado está sendo mapeado, e a tendência é que o clube procure um jogador que esteja fora do futebol brasileiro.

➡️ Ex-diretores do Vasco usaram ingressos destinados a torcedores para camarote na Sapucaí

Brian Rodríguez está fora da realidade

Apesar da busca por reforços de impacto, o Vasco trabalha dentro de uma realidade financeira definida. Jogadores com custo elevado, como Brian Rodríguez, do Club América, do México, estão fora dos parâmetros do clube neste momento.

continua após a publicidade

Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Uruguai)

A diretoria entende que precisa qualificar o elenco, mas sem assumir compromissos financeiros considerados incompatíveis com a situação atual.

Além das possíveis chegadas, o Vasco também deve promover saídas até o encerramento da janela. A tendência é que o movimento de jogadores deixe o elenco mais enxuto, principalmente conforme novos reforços forem incorporados ao grupo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.