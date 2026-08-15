Vasco planeja até quatro reforços para fechar janela de transferências
Clube ainda busca zagueiro, volante/meia, ponta e centroavante
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O Vasco ainda trabalha no mercado em busca de até quatro reforços para fechar o elenco na atual janela de transferências, que se encerra no dia 11 de setembro. A apuração do Lance! aponta que o clube mapeia oportunidades para as posições de zagueiro, volante/meia, ponta e centroavante.
A diretoria vascaína, porém, não pretende contratar apenas para aumentar o número de opções do elenco. A ideia é buscar jogadores que cheguem com condições de elevar o nível da equipe e disputar espaço entre os titulares.
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Vasco aguarda definição por Diego Carlos
Na zaga, o Vasco monitora a situação de Diego Carlos, que pertence ao Fenerbahçe, da Turquia. O clube carioca aguarda uma possível rescisão entre o jogador e a equipe turca.
Segundo a apuração, caso a rescisão seja concretizada, Diego Carlos será jogador do Vasco. Por outro lado, se o defensor permanecer vinculado ao Fenerbahçe e for necessária uma taxa de transferência, o clube não deve avançar na negociação.
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Deossa ainda não está descartado
Para o meio-campo, Nelson Deossa continua no radar. O Vasco ainda não desistiu completamente da contratação do colombiano, embora o cenário atual seja mais complicado.
O Real Betis aceita liberar o jogador pelo valor oferecido pelo Vasco. O problema é que Deossa ganhou espaço durante a pré-temporada na Espanha e, neste momento, planeja permanecer no clube ou buscar uma transferência para outra equipe europeia.
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Parte importante do elenco considerado titular pelo Betis não participou da pré-temporada, o que abriu espaço para o colombiano. Deossa aproveitou a oportunidade e ganhou pontos com a comissão técnica.
Com o retorno dos principais jogadores, entretanto, o cenário pode mudar. Caso perca espaço na equipe, o meio-campista pode repensar a decisão de permanecer na Espanha.
Enquanto acompanha a situação, o Vasco também mira outros nomes no mercado e deve avançar em direção a alguns deles nos próximos dias.
Vasco tentou John Mercado
Para a ponta, o Vasco chegou a fazer uma proposta por John Mercado, do Slavia Praga, da República Tcheca. O clube carioca, porém, sequer conseguiu avançar para uma discussão sobre valores.
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O Slavia considera o equatoriano uma peça-chave para a temporada e não demonstrou interesse em negociá-lo. Por isso, a tendência é que o Vasco busque outras alternativas no mercado.
Lesão de Brenner aumenta necessidade por centroavante
A contratação de um centroavante passou a ser uma analisada após a lesão de Brenner e o desempenho recente do setor ofensivo.
Inicialmente, havia uma dúvida dentro do clube sobre a necessidade de buscar um novo jogador de referência para o ataque. Com a lesão do camisa 9 e a necessidade de melhorar a produção ofensiva, a decisão foi tomada: o Vasco vai ao mercado por um novo centroavante.
O mercado está sendo mapeado, e a tendência é que o clube procure um jogador que esteja fora do futebol brasileiro.
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Brian Rodríguez está fora da realidade
Apesar da busca por reforços de impacto, o Vasco trabalha dentro de uma realidade financeira definida. Jogadores com custo elevado, como Brian Rodríguez, do Club América, do México, estão fora dos parâmetros do clube neste momento.
A diretoria entende que precisa qualificar o elenco, mas sem assumir compromissos financeiros considerados incompatíveis com a situação atual.
Além das possíveis chegadas, o Vasco também deve promover saídas até o encerramento da janela. A tendência é que o movimento de jogadores deixe o elenco mais enxuto, principalmente conforme novos reforços forem incorporados ao grupo.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
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